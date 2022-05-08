Пленный полковник ВСУ Кормянков рассказал о потерях личного состава из-за действий «Азова»

Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков в интервью RT рассказал о потерях личного состава и техники в Мариуполе из-за действий нацбатальона «Азов», покинувшего фланги.

По его словам, у его бригады был с нацбатальоном «Азов» «небольшой совместный период, когда могли как-то вести диалоги».

Кормянков добавил, что это было до того момента, пока азовцы не начали отходить с левого и правого флангов, таким образом «оголив» украинским военным их ряды и заставив подразделения ВСУ «идти на разрыв».

«Так сказать, стать в тактически невыгодном положении и нести большие потери личного состава, техники», — сказал он.

Также Кормянков в интервью RT признал, что мирное население не должно страдать от боевых действий.

При этом полковник Владимир Баранюк, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, заявил в интервью RT, что ему известно, что матери его погибших подчинённых проклинают его. По его словам, из-за этого он себя «плохо чувствует».