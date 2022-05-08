Украинский полковник признал, что его проклинают на Украине из-за несохранения жизней подчинённых

Полковник Владимир Баранюк, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, Герой Украины, заявил в интервью RT, что ему известно, что матери его погибших подчинённых проклинают его. По его словам, из-за этого он себя «плохо чувствует».

Он ответил на вопрос, в курсе ли он, что его сейчас многие проклинают на Украине, в том числе матери его подчинённых.

«К сожалению, да... Чувствую себя плохо. Чувствую себя, скажем так, мягко говоря, плохо», — сказал Баранюк.

Также Баранюк заявил в интервью RT, что киевский режим обманывал украинских военных, обещая деблокаду.

Полковник, отвечая на вопрос, добавил, что им просто врали, в связи с чем они и предприняли попытку прорыва, которая потерпела полную неудачу.