Украинский полковник признал, что его проклинают на Украине из-за несохранения жизней подчинённых
Он ответил на вопрос, в курсе ли он, что его сейчас многие проклинают на Украине, в том числе матери его подчинённых.
«К сожалению, да... Чувствую себя плохо. Чувствую себя, скажем так, мягко говоря, плохо», — сказал Баранюк.
Также Баранюк заявил в интервью RT, что киевский режим обманывал украинских военных, обещая деблокаду.
Полковник, отвечая на вопрос, добавил, что им просто врали, в связи с чем они и предприняли попытку прорыва, которая потерпела полную неудачу.