Начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков в интервью RT признал, что мирное население не должно страдать от боевых действий.

Он заявил, что удивлён данными о том, что украинские снайперы добивали мирных жителей за то, что они старались выйти на российскую сторону.

«Я удивлён этим. Потому что мирное население — это… Оно не виновато в том, что происходит. Как бы оно там… На каком бы оно участке ни находилось, оно не должно страдать от ведения боевых действий», — сказал Кормянков.

Также он заявил, что считает неправильными ситуации, когда украинские военные врывались в квартиры к пенсионерам, вели оттуда стрельбу, а затем сбегали перед тем, как прилетит ответный огонь.

«Я считаю, это неправильно. Нельзя (так. — RT) относиться к мирному населению», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее полковник Владимир Баранюк, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, заявил в интервью RT, что ему известно, что матери его погибших подчинённых проклинают его. По его словам, из-за этого он себя «плохо чувствует».