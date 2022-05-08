Немецкая журналистка Шварцер назвала провокацией приглашение Зеленским Шольца в Киев 9 мая

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Приглашение канцлера Германии Олафа Шольца в Киев в День Победы — беспрецедентная провокация. Такое мнение выразила немецкая журналистка Алиса Шварцер.
Немецкая журналистка Шварцер назвала провокацией приглашение Зеленским Шольца в Киев 9 мая
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

Об этом сообщила газета Die Welt.

«Я сожалею, что Зеленский не прекращает провоцировать. Я бы хотела услышать более сдержанный тон Украины», — отметила Шварцер.

По её словам, политика украинского президента по отношению к Германии в нынешних условиях выглядит сомнительной.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора пригласил президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера посетить Киев.

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