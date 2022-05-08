Немецкая журналистка Шварцер назвала провокацией приглашение Зеленским Шольца в Киев 9 мая
- AP
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Об этом сообщила газета Die Welt.
«Я сожалею, что Зеленский не прекращает провоцировать. Я бы хотела услышать более сдержанный тон Украины», — отметила Шварцер.
По её словам, политика украинского президента по отношению к Германии в нынешних условиях выглядит сомнительной.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора пригласил президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера посетить Киев.