Немецкая журналистка Шварцер назвала провокацией приглашение Зеленским Шольца в Киев 9 мая

Приглашение канцлера Германии Олафа Шольца в Киев в День Победы — беспрецедентная провокация. Такое мнение выразила немецкая журналистка Алиса Шварцер.

Об этом сообщила газета Die Welt.

«Я сожалею, что Зеленский не прекращает провоцировать. Я бы хотела услышать более сдержанный тон Украины», — отметила Шварцер.

По её словам, политика украинского президента по отношению к Германии в нынешних условиях выглядит сомнительной.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора пригласил президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера посетить Киев.