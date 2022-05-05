Зеленский пригласил президента ФРГ Штайнмайера в Киев

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Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора пригласил президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера посетить Киев.
Зеленский пригласил президента ФРГ Штайнмайера в Киев
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Об этом информирует dpa со ссылкой на ведомство федерального президента Германии.

По данным агентства, Штайнмайер и Зеленский обсудили «недоразумения прошлого», передаёт РИА Новости.

Зеленский пригласил президента ФРГ, а также канцлера Германии Олафа Шольца и всё немецкое руководство с визитом в Киев.

Ранее Шольц заявил, что отказ Украины в визите президенту ФРГ Штайнмайеру является препятствием для приезда канцлера в Киев.

До этого Зеленский отказался принять в Киеве президента ФРГ «из-за его тесных связей с Россией».

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