Зеленский пригласил президента ФРГ Штайнмайера в Киев
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Об этом информирует dpa со ссылкой на ведомство федерального президента Германии.
По данным агентства, Штайнмайер и Зеленский обсудили «недоразумения прошлого», передаёт РИА Новости.
Зеленский пригласил президента ФРГ, а также канцлера Германии Олафа Шольца и всё немецкое руководство с визитом в Киев.
Ранее Шольц заявил, что отказ Украины в визите президенту ФРГ Штайнмайеру является препятствием для приезда канцлера в Киев.
До этого Зеленский отказался принять в Киеве президента ФРГ «из-за его тесных связей с Россией».