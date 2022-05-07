В Минск из Москвы доставили частицу вечного огня

Частица вечного огня доставлена в Минск из Москвы в рамках акции «Огонь памяти», сообщает ТАСС со ссылкой на Всехсвятскую церковь.

Церемония передачи капсулы с огнём состоялась в белорусской столице в Храме-памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.

Лампады с огнём были переданы представителям учебных заведений и военнослужащим.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок бесплатной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти.

5 мая сайт телеканала «360» сообщал, что в Московской области сотрудники АО «Мособлгаз» провели техническое обслуживание и ремонт газового оборудования мемориалов Вечный огонь. В преддверии Дня Победы специалисты проверили работу 71 мемориала.