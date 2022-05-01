Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней

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Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок бесплатной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти.
Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней
  • РИА Новости

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Газоснабжение в целях обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений... осуществляется с учётом принципов формирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке», — говорится в законе.

Ранее соответствующий закон был одобрен Советом Федерации.

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