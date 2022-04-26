Совфед одобрил закон о бесплатных поставках газа для Вечных огней и Огней памяти

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Совфед одобрил закон, предусматривающий бесплатные поставки газа для Вечных огней и Огней памяти.
Совфед одобрил закон о бесплатных поставках газа для Вечных огней и Огней памяти
  • РИА Новости
  • © Павел Львов

Об этом сообщает РИА Новости.

Из пояснительной записки следует, что документ разработан для сохранения и бережного отношения к памяти погибших при защите Отечества.

Закон наделяет правительство России полномочиями по установлению принципов формирования цены на газ, а также тарифов на услуги по его транспортировке для обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического — Огня памяти.

По данным реестра Минобороны, на 4 марта в России насчитывается 2825 Вечных огней и Огней памяти.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Гатчинском районе Ленинградской области появится мемориальный комплекс в честь погибших во время Великой Отечественной войны.

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