«Газпром межрегионгаз» начал безвозмездные поставки газа для Вечных огней

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«Газпром межрегионгаз» начал безвозмездные поставки газа на мемориальные комплексы с Вечными огнями и Огнями памяти.
«Газпром межрегионгаз» начал безвозмездные поставки газа для Вечных огней
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Газпром межрегионгаз» начал безвозмездное газоснабжение мемориальных комплексов, указанных в реестре федерального органа исполнительной власти. Также мы продолжаем газификацию новых и ранее не подключённых к сетевому газу Вечных огней», — отметил генеральный директор компании Сергей Густов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок бесплатной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти.

5 мая сайт телеканала «360» сообщал, что в Московской области сотрудники АО «Мособлгаз» провели техническое обслуживание и ремонт газового оборудования мемориалов «Вечный огонь». В преддверии Дня Победы специалисты проверили работу 71 мемориала.

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