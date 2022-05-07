Пленный хорватский наёмник заявил, что не хотел участвовать в боевых действиях на Украине
Он сообщил, что подписал контракт о службе в Вооружённых силах Украины в мае 2020 года.
«Причиной вступления в ВСУ стало то, что мне сказали, что, отслужив три года по контракту, я смогу получить украинское гражданство. Такова была моя цель. В то время велась позиционная война, мы сидели на своих позициях. Нам сказали, что [наша] задача — исключительно оборона и наблюдение», — сказал наёмник.
По его словам, украинское гражданство он хотел получить, «потому что встретил здесь женщину, в которую влюбился, у неё больная мать, и она не хотела уезжать из страны».
Мужчина выразил надежду, что ему верят и будут поступать так же, как с украинскими военнопленными.
«Я просто хочу жить. Я поначалу не хотел участвовать в конфликте. Мне конфликт подавали так, что он позиционный, совершенно не такой. Что [по ту сторону] — большей частью наёмники и российские вооружённые силы», — сказал он.
По его словам, когда он был захвачен в плен, то ему «открылись совершенно другие истории».
«Люди рассказывали мне, что они самые обычные гражданские, которые взялись за
оружие и начали защищать свои дома при приближении украинских военных», — заявил он.
Также он рассказал, что слышал о вдохновении украинских военных нацистской идеологией.
Полное интервью можно прочитать здесь.