Хорватский наёмник рассказал, что слышал о вдохновении украинских военных нацистской идеологией

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Хорватский наёмник, воевавший на стороне Киева, рассказал военному корреспонденту RT Роману Косареву, что слышал о вдохновении украинских военных нацистской идеологией.
Хорватский наёмник рассказал, что слышал о вдохновении украинских военных нацистской идеологией
  • AP

«Я тоже слышал, что они крайне вдохновлены фашистской и нацистской идеологией. А также об ужасных вещах, которые они творили с мирными гражданами, с пленными», — рассказал он.

«Вероятно, иногда они даже стреляли по нам», — заявил наёмник.

«Я слышал, что среди них много преступников, наркоманов и так далее», — добавил он.

Ранее Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении нескольких иностранных наёмников. Дело было заведено на двух граждан Великобритании и одного подданного Марокко.

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