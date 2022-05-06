Хорватский наёмник, воевавший на стороне Киева, рассказал военному корреспонденту RT Роману Косареву, что слышал о вдохновении украинских военных нацистской идеологией.

«Я тоже слышал, что они крайне вдохновлены фашистской и нацистской идеологией. А также об ужасных вещах, которые они творили с мирными гражданами, с пленными», — рассказал он.

«Вероятно, иногда они даже стреляли по нам», — заявил наёмник.

«Я слышал, что среди них много преступников, наркоманов и так далее», — добавил он.

Ранее Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении нескольких иностранных наёмников. Дело было заведено на двух граждан Великобритании и одного подданного Марокко.