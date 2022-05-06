«Вынуждены предупреждать о возникающих рисках»: Антонов заявил, что Россия не угрожает США и их союзникам в Европе

Россия прилагает все усилия для предотвращения эскалации кризиса на Украине, сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он также подчеркнул, что российская сторона никоим образом не угрожает США и их союзникам в Европе. При этом, по его словам, Москве приходится предупреждать страны НАТО о рисках, связанных с вмешательством в спецоперацию РФ на украинской территории.

РИА Новости

© Михаил Тургиев