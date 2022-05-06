«Вынуждены предупреждать о возникающих рисках»: Антонов заявил, что Россия не угрожает США и их союзникам в Европе
- РИА Новости
- © Михаил Тургиев
-
06 мая 2022
Американский генерал-майор в отставке Майк Репасс заявил, что странам НАТО необходимо сформировать несколько бригад из украинцев для противостояния России на территории Украины.
«Нужно, чтобы США, Франция, Польша, Британия и ФРГ создали по украинскому воинскому подразделению, равноценному бригаде. У этих стран достаточно военного потенциала, поэтому они смогут сформировать украинские военные силы, оснастить их и обучить на своей территории», — сказал он в интервью CNN.
По его словам, созданные подразделения ВСУ смогут «сражаться на западный манер», так как будут оснащены совместимыми с НАТО танками, средствами ПВО и огневой поддержкой с воздуха.
Американский генерал предположил, что на подготовку воинских формирований уйдёт от шести до восьми месяцев.
-
Основные события спецоперации 5 мая.
-
Австрия не планирует расплачиваться за поставляемый из России газ в рублях, заявил австрийский министр по европейским и иностранным делам Александер Шалленберг в комментарии Al Jazeera.
«Наша позиция ясна: мы привержены уже существующим соглашениям и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения», — цитирует его ТАСС.
-
Германия не смогла осуществить обещанную Украине поставку зенитных установок Gepard.
«Поставка зенитных установок Gepard на Украину застопорилась спустя восемь дней после того, как об этом объявила министр обороны Кристина Ламбрехт. Ко вторнику федеральное правительство не смогло получить подходящие боеприпасы», — сообщает Welt со ссылкой на источники в киевских властях.
По данным издания, проблема с поставками возникла из-за запрета Швейцарии реэкспортировать вооружение в зону боевых действий, а именно в Швейцарии производят боеприпасы для Gepard.
-
В посольстве России в Вашингтоне выступили с призывом к США уничтожить свой химарсенал по примеру Москвы.
В дипмиссии напомнили, что Россия уничтожила своё химоружие в 2017 году, что подтвердили в ОЗХО.
«Именно США, а не Россия остаются единственной страной — участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не избавившейся от запасов боевых отравляющих веществ. Доподлинно известно, что Вашингтон обладает техническими мощностями и финансовыми ресурсами для ускоренной химдемилитаризации», — говорится в заявлении посольства в Telеgram.
Российские дипломаты призвали американцев задуматься, с какой целью в Вашингтоне затягивают ликвидацию арсенала химоружия и почему другие страны уже справились с этой задачей.
-
Россия прилагает все усилия для предотвращения эскалации кризиса на Украине, сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Наша страна не угрожает США и их европейским союзникам, а, наоборот, предпринимает все усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса. Мы вынуждены предупреждать о возникающих рисках, связанных с вмешательством натовских государств в российскую специальную военную операцию», — говорится в его статье «Ядерная политика России: факты и фейки» для журнала Newsweek.
-
Уважаемые читатели RT. Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую последним событиям вокруг спецоперации РФ на Украине.