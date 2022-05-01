«Огонь по сугубо гражданским объектам»: в МО РФ заявили об обстреле украинскими националистами школы под Херсоном

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Сергей Гусаров
Украинские националисты обстреляли ряд населённых пунктов в Херсонской области, заявили в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, огонь вёлся сугубо по гражданским объектам, среди которых школа и детский сад. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие, серьёзный ущерб нанесён зданиям детских учреждений. Местные жители частично лишены электроснабжения.
«Огонь по сугубо гражданским объектам»: в МО РФ заявили об обстреле украинскими националистами школы под Херсоном
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  • 01 мая 2022

    Украинские власти отключили Херсонскую область от мобильной связи и интернета, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

    «Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий», — цитирует его РИА Новости.

    Он также отметил, что Украина «перестанет выплачивать пенсии и пособия, а также исполнять свои банковские обязательства».

    «По сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема», — отметил Крючков.

  • Следственный комитет РФ проверит информацию о преступлениях украинских националистов в украинских городах, предоставленную Минобороны России.

    По имеющейся у следователей информации, в Николаеве боевики теробороны Украины проводят карательные рейды с целью выявить пророссийские взгляды среди местного населения наряду с фактами передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям республик Донбасса.

    «Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками», — заявили в СК.

    В ведомстве также заявили, что украинской стороной продолжается подготовка серии провокаций с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения российских военных. Кроме того, националисты продолжают вести обстрелы гражданских объектов.

  • Минобороны РФ опубликовало кадры нанесения авиационных ударов экипажами вертолётов Ка-52 по военным объектам и военной технике ВСУ, среди которых пункт управления и бронированная техника украинских подразделений.

    • Работа Ка-52 по бронированной и легкобронированной технике противника

  • Корреспондент RT Юлия Мартовалиева публикует фотографию дороги, по которой должны выходить блокированные на «Азовстали» военные и гражданские.

  • Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о принятом палатой представителей США законе о передаче арестованных иностранных активов на поддержку Украины. По словам парламентария, на экономику России это решение не повлияет.

    «Изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на её развитие. Заморожены также российские золотовалютные резервы на сумму порядка $300 млрд. Вернут, никуда не денутся. Это средства государства», — написал он в Telegram.

  • Более 7 тыс. пенсионеров и сотрудников бюджетных организаций Украины получили от России выплаты в размере 10 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

    «За месяц работы пунктов выдачи принято более 7,4 тыс. заявлений. Выплаты получили более 7 тыс. человек. В их числе пенсионеры, работники бюджетной сферы и граждане преклонного возраста, выплаты которым производятся на дому», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что пункты выдачи материальной помощи работают даже в праздники.

  • Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ЛНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

    «Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по пяти населённым пунктам: Первомайск, Дебальцево, Золотое-5, Ирмино и Стаханов — с применением реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» (62 снаряда), артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм (14 снарядов), миномётов 120 мм (пять мин)», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

    В результате обстрелов пострадали два мирных жителя, также были повреждены здания, включая школу и детский сад.

  • В Минобороны РФ заявили об обстрелах националистами школы и детского сада в Херсонской области, при которых погибли мирные жители.

    «Огонь украинские националисты вели по сугубо гражданским объектам. Артиллерийскому обстрелу подверглись школа и детский сад в н. п. Киселёвка. Также огонь из артиллерии целенаправленно вёлся по кладбищу, расположенному на окраине населённого пункта Широкая Балка, на котором в этот момент находились люди», — говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что в результате обстрелов среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие. Кроме того, зданиям школы, детского сада и частным домам причинён серьёзный ущерб, местные жители частично лишены электроснабжения.

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