«Огонь по сугубо гражданским объектам»: в МО РФ заявили об обстреле украинскими националистами школы под Херсоном
- © Минобороны РФ
-
01 мая 2022
Украинские власти отключили Херсонскую область от мобильной связи и интернета, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий», — цитирует его РИА Новости.
Он также отметил, что Украина «перестанет выплачивать пенсии и пособия, а также исполнять свои банковские обязательства».
«По сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема», — отметил Крючков.
-
Следственный комитет РФ проверит информацию о преступлениях украинских националистов в украинских городах, предоставленную Минобороны России.
По имеющейся у следователей информации, в Николаеве боевики теробороны Украины проводят карательные рейды с целью выявить пророссийские взгляды среди местного населения наряду с фактами передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям республик Донбасса.
«Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками», — заявили в СК.
В ведомстве также заявили, что украинской стороной продолжается подготовка серии провокаций с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения российских военных. Кроме того, националисты продолжают вести обстрелы гражданских объектов.
-
Минобороны РФ опубликовало кадры нанесения авиационных ударов экипажами вертолётов Ка-52 по военным объектам и военной технике ВСУ, среди которых пункт управления и бронированная техника украинских подразделений.
- Работа Ка-52 по бронированной и легкобронированной технике противника
-
Корреспондент RT Юлия Мартовалиева публикует фотографию дороги, по которой должны выходить блокированные на «Азовстали» военные и гражданские.
-
Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о принятом палатой представителей США законе о передаче арестованных иностранных активов на поддержку Украины. По словам парламентария, на экономику России это решение не повлияет.
«Изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на её развитие. Заморожены также российские золотовалютные резервы на сумму порядка $300 млрд. Вернут, никуда не денутся. Это средства государства», — написал он в Telegram.
-
Более 7 тыс. пенсионеров и сотрудников бюджетных организаций Украины получили от России выплаты в размере 10 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«За месяц работы пунктов выдачи принято более 7,4 тыс. заявлений. Выплаты получили более 7 тыс. человек. В их числе пенсионеры, работники бюджетной сферы и граждане преклонного возраста, выплаты которым производятся на дому», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пункты выдачи материальной помощи работают даже в праздники.
-
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ЛНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по пяти населённым пунктам: Первомайск, Дебальцево, Золотое-5, Ирмино и Стаханов — с применением реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» (62 снаряда), артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм (14 снарядов), миномётов 120 мм (пять мин)», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
В результате обстрелов пострадали два мирных жителя, также были повреждены здания, включая школу и детский сад.
-
В Минобороны РФ заявили об обстрелах националистами школы и детского сада в Херсонской области, при которых погибли мирные жители.
«Огонь украинские националисты вели по сугубо гражданским объектам. Артиллерийскому обстрелу подверглись школа и детский сад в н. п. Киселёвка. Также огонь из артиллерии целенаправленно вёлся по кладбищу, расположенному на окраине населённого пункта Широкая Балка, на котором в этот момент находились люди», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате обстрелов среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие. Кроме того, зданиям школы, детского сада и частным домам причинён серьёзный ущерб, местные жители частично лишены электроснабжения.