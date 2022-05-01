«Огонь по сугубо гражданским объектам»: в МО РФ заявили об обстреле украинскими националистами школы под Херсоном

Украинские националисты обстреляли ряд населённых пунктов в Херсонской области, заявили в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, огонь вёлся сугубо по гражданским объектам, среди которых школа и детский сад. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие, серьёзный ущерб нанесён зданиям детских учреждений. Местные жители частично лишены электроснабжения.

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