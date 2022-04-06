«Теперь знаю, что они живы»: RT нашёл в Мариуполе родителей жительницы Сочи, месяц не выходивших с ней на связь

Руководитель проекта RT «Дети войны» Юлия Мартовалиева помогла жительнице Сочи связаться со своими родителями в Мариуполе — до этого девушка целый месяц не знала, где находятся её родные и живы ли они. Отчима Елены Смирновой встретили в городе корреспонденты RT. Он попросил передать падчерице, что они с матерью целы. Елена надеется, что родители при первой же возможности покинут родной для неё Мариуполь и переедут в Сочи.

Елена Смирнова уехала из Мариуполя в Россию ещё в 2015 году. Вместе с супругом она перебралась в Челябинскую область, где живёт её бабушка, а впоследствии переселилась в Сочи. Родители уезжать в Россию отказались — не хотели бросать свои дома.

«Я уехала после того, как азовцы обстреляли микрорайон, в котором я жила. Родители тогда жили в других районах, они под обстрелы не попали. Но я не смогла больше оставаться в Мариуполе, хотя никогда не хотела покидать свой любимый город. Родители уезжать не захотели, ведь в городе тогда всё стихло и до последних событий там было спокойно. Говорили, что дома строили своими руками, что не могут уехать», — говорит собеседница RT.

Связь с родителями девушка потеряла 2 марта. В последнем сообщении, которое она получила от матери Галины, та писала, что стреляют по улице Кирова — той, где находится их дом.

До этого Галина с мужем Владимиром перемещались по городу, пытаясь уходить из обстреливаемых районов. В течение месяца Елена не знала, где её родители, живы ли они.

2 апреля Владимира встретили корреспонденты RT, находившиеся в Мариуполе. Мужчина не мог сдержать слёз, когда рассказывал, что в Сочи живёт его дочь. Он попросил передать девушке, что они с матерью живы и находятся в городе.

«Леночка, мы с мамой живы, мы сейчас живём в бывшей квартире моих родителей... Здесь нет света, воды. Кушать готовим возле подъезда, за водой ходим к колодцу. С мамой всё нормально, только таблетки пьёт, нам лекарства передали журналисты», — рассказал мужчина.

«Было ноль информации»

Уже на следующий день после этого Елену Смирнову разыскали сотрудники RT, они связались с ней и передали видеообращение от отчима. Девушка вспоминает, что день, когда она узнала, что родители целы, стал для неё как праздник.

«Месяц о них было ноль информации. Моя сестра ещё выходила на связь, родители мужа тоже иногда пробивались, дозванивались, а мои — нет. Уже столько мыслей было… Только люди, окружающие меня, помогали держаться, — признаётся Елена. — Это такой праздник был, когда я посмотрела видео, теперь знаю, что родители живы».

Она тоже записала родителям послание, в котором попросила при первой же возможности выбираться из города и ехать к ним с мужем в Россию. Девушка беспокоится, что её матери будет нелегко — из-за травмы ноги Галина не может ходить на большие расстояния, а эвакуации из центра города, где находятся они с супругом, пока нет. А ещё до того, как Елена потеряла связь с матерью, та пережила нервный срыв из-за обстановки в городе.

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«Там был просто кошмар. У мамы случился нервный срыв прямо в первые дни, очень сильно обстреливали Восточный, где они жили. Потом брат отчима забрал их оттуда, вывез. Сами они выбраться не могли, потому что у мамы проблемы с ногой, она не мобильна — полтора года назад упала, сломала бедро, ей поставили инвалидность. Она не может сама ходить далеко, поэтому им нужна эвакуация», — объясняет Елена.

Девушка добавляет, что её мама всю жизнь работала медсестрой и в первые дни, несмотря на обстрелы, пыталась добраться на работу в больницу. Дочь едва смогла уговорить её оставаться дома и не рисковать собой.

Готовы забрать к себе

На момент начала спецоперации на Украине находились и другие родственники Елены — все родные её мужа жили в посёлке Украина под Мариуполем, там же жила её двоюродная сестра, которая в конце февраля родила ребёнка.

«Из-за всего происходящего у сестры пропало молоко, её отцу под обстрелами пришлось бегать по городу в поисках смесей, он выменивал их на сигареты, чтобы было чем кормить малыша. Сестра говорит, что в их районе стреляли и они с матерью решили уйти в соседний дом, переждать у соседки, планировали на следующий день вернуться. Но на следующий день что-то случилось, они не пошли туда. И в этот же день прямо в их квартиру попала ракета. Дома у них теперь нет», — рассказывает собеседница RT.

После этого сестра Елены с мужем и родителями покинули Мариуполь, уезжали через Бердянск, сейчас они в безопасности.

«Их разместили в пункте временного проживания в отеле, кормят. Понимаете, у людей детская радость от того, что они просто поедят. Я уже говорила с сестрой, просила приехать ко мне в Сочи с мужем», — рассказывает девушка.

Она надеется, что в Краснодарский край смогут приехать и родители её мужа, которые покинули Мариуполь в конце марта. По словам Елены, пока они находятся в Новоазовске, где сейчас очень много беженцев, и вскоре планируют выезжать в Таганрог.

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«Родители мужа тоже из Мариуполя, жили в посёлке Украина. Их дом вроде бы целый, но вокруг всё разгромлено, был очень сильный обстрел. Уходили из города пешком, 24 марта добрались до Сартаны, оттуда их забрали в Новоазовск. Там они оформились, их брат сюда повезёт, и мы их заберём», — планирует Елена.

Не давали уехать из города

Елена говорит, что, когда в городе стало опасно, украинская армия не давала мирным жителям выезжать из Мариуполя. Девушка ссылается на рассказы многих своих знакомых, которым удалось выбраться из города, только когда была прорвана оборона ВСУ.

«Через день, когда пошли сильные обстрелы, мои родители узнавали, как выбраться из города, и узнали, что никого не выпускают. «Нас не выпускали, мы — живой щит» — я услышала это от каждого своего близкого человека, кто в итоге сумел выбраться из Мариуполя. Людей разворачивали обратно в город, не пропускали даже женщину с маленьким ребёнком. Возможность уехать из Мариуполя появилась только тогда, когда прорвали оборону города», — констатирует собеседница RT.

Она до сих пор помнит, какой ужас пережила в 2015 году, и надеется, что её родители, пережившие то же самое, в ближайшее время смогут выбраться из Мариуполя, добраться до Сочи и согласятся переехать к ней.

«В 2015 году было два обстрела, стреляли по району, где я жила, это были азовцы. Там был украинский блокпост, который ушёл за час. Потом нам выключили свет, мобильную связь, а затем — два обстрела. Это не могло быть случайностью, это было намеренно, чтобы обвинить в этом армию ДНР. Как люди об этом за эти годы забыли, я не понимаю. Почему многие стали поддерживать «Азов», я не могу понять, как произошла вообще такая промывка мозгов. Но я и мои родные — мы за Россию», — добавляет Елена.