Убегая от «Точки-У»: Валентина Никитаева вместе с внуком оказалась в эпицентре взрыва
06 апреля 2022
RT

Убегая от «Точки-У»: Валентина Никитаева вместе с внуком оказалась в эпицентре взрыва

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14 марта 2022 года украинские военные выпустили по центру Донецка тактическую ракету «Точка-У». В результате взрыва на Университетском проспекте погибли 21 человек, более 40 были ранены. Десятилетнему жителю Донецка Кириллу и его 61-летней бабушке Валентине Никитаевой тогда чудом удалось выжить.

В тот день Валентина отправилась вместе с внуком в отделение республиканского банка, расположенного в доме №30 на Университетском проспекте, чтобы снять пособие по уходу за ребёнком.

«Я была в банке, а Кирилл ждал на улице, когда раздался взрыв. Я потеряла сознание. Когда очнулась, подумала, что Кирилла больше нет. Вышла на улицу и увидела: лежит на асфальте», — вспоминает Валентина Никитаева. 

Кирилла удалось оперативно доставить в больницу. У мальчика была сильно травмирована нога, но рана оказалась не смертельной.

Валентина получила осколочное ранение лица и была госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии, где провела несколько дней на стационарном лечении.

«Я, может быть, и подольше оставалась в больнице, но не могла себе это позволить: дома без присмотра оказалась слепая мать. Кроме того, кто-то должен был ухаживать за раненым внуком. Спасибо врачам: они в первые дни после ранения опекали Кирилла, а главное — спасли ему ногу», — рассказала бабушка мальчика.

По словам врачей, десятилетний мальчик мужественно перенёс операцию. Сам Кирилл заверил, что сейчас чувствует себя хорошо. С 20 марта он учится ходить на костылях и надеется на скорую выписку домой.