Один и тот же сценарий: сербский депутат — о том, как Буча срежиссирована украинскими нацистами и Западом

Западные лидеры хорошо знают, насколько лжив киевский режим, но, несмотря на это, без каких-либо доказательств в «резне в Буче» сразу же обвинили Россию, объявив это геноцидом и «новой Сребреницей». Почему? Комментарий Милоша Банджура, депутата от правящей Сербской прогрессивной партии, профессора университета в Косовска-Митровице (Приштинский университет, временно расположенный в Косовска-Митровице), для RT на русском. Перевёл Сергей Белоус.

В заявлениях для российских СМИ я всегда провожу параллель между тем, через что пришлось пройти сербскому народу 30 лет назад во время кровавого развала Югославии, и тем, с чем позднее пришлось столкнуться русскому народу в Донбассе, а также сегодняшними событиями на Украине.

Коллективный Запад — а точнее НАТО как организатор и режиссёр кризиса на территориях СФРЮ и СССР — использовал один и тот же сценарий. В этом сценарии размещение ложной информации в СМИ — одна из важнейших составляющих.

Сербов в западных медиа планомерно и методично обвиняли и демонизировали, что позднее послужило оправданием для введения жесточайших экономических санкций и двух агрессий НАТО: в 1995 году на позиции сербской армии в Боснии и Герцеговине и в 1999-м — на всю СРЮ.

Потому я много раз предупреждал российскую общественность, что с огромной вероятностью мы можем ожидать, что украинские нацисты устроят или срежиссируют массовое убийство собственных граждан с целью обвинить в этом российскую сторону с помощью западных СМИ. Зачем?

Киевскому руководству нужно, чтобы украинское общество «сомкнуло ряды» и убедилось в том, что русская армия немилосердно вражеская, с целью как мотивировать собственную армию и граждан давать отпор, так и вызвать сочувствие международной общественности.

Одновременно с этим коллективному Западу нужно постоянно кормить своё общество новостями, которые оправдывают вражескую позицию по отношению к России, последствия которой ложатся на плечи западных граждан падением уровня жизни, подорожанием или недостатком энергоносителей и жизненно важных товаров.

Что неоспоримо и доказывает, что Буча срежиссирована украинскими нацистами и Западом.

1. Совершенно не в интересах России убивать гражданских на Украине, ведь она воспринимает этих людей как соотечественников и братьев. Если бы это было не так, если бы Россия не воздерживалась из-за мирных жителей, то Украина бы за неделю была повержена и раздавлена.

2. Российская армия не была оттеснена с окраин Киева (и, в частности, из Бучи) неким сильнейшим противником, не бежала с поля боя. Русская армия отошла по собственной воле, по приказу командования, что являлось знаком доброй воли для противоборствующей стороны.

В подобных условиях отхода (по собственной воле) в случае совершения военного преступления любая армия бы скрыла все доказательства, которые могли бы её скомпрометировать.

Приведу всего три срежиссированных случая на территории Югославии, которые использовались для демонизации сербов.

1. Во время гражданского межнационального противостояния в Боснии и Герцеговине во время обстрела сараевского рынка Маркале 5 февраля 1994 года погибли 68 человек, были ранены 144 — в основном боснийские мусульмане. В этом были сразу же и без единого доказательства обвинены сербы.

Поскольку этот инцидент сыграл большую роль в очернении сербов в западном обществе, его повторили.

Во время второго нападения на рынок Маркале, 28 августа 1995-го, погибли 37 человек, были ранены 90, что послужило поводом для НАТО начать бомбардировки позиций сербской армии в БиГ.

Независимая комиссия, сформированная ООН, не смогла утвердить, с чьих позиций прилетел снаряд — боснийских мусульман или сербов.

К тому же множество фактов свидетельствует о том, что именно боснийские мусульмане выпустили снаряд, то есть пожертвовали соотечественниками в политических целях.

2. Второй случай — это военное преступление в Сребренице, произошедшее 16 июля 1995 года, которое совершили сербские солдаты над пленными бошняками.

Представителям западных спецслужб, которые были внедрены в армию боснийских сербов, не составило труда подвести к этому военному преступлению, которое позднее было использовано против сербов, ведь пленные боснийские мусульмане до этого в этом регионе сожгли 83 из 91 сербского села и убили около 2500 сербов, обычных мирных жителей.

Ритуальные убийства и расправы над сербами чаще всего происходили на православные праздники (например, Рождество 1993-го). Не щадили ни младенцев, ни стариков. Перед смертью их пытали, что доказано криминалистами.

Западные СМИ ни словом не обмолвились о причинах — резне, учинённой над сербами, — зато внимательно отнеслись к следствию — убийству пленных представителей армии мусульман.

Расстрел пленных мусульманских военных начали те представители сербской армии, которые не были сербами, что говорит об участии западных спецслужб.

Запад и боснийские мусульмане и сейчас продолжают увеличивать число погибших, а факт мести сербов (что являлось военным преступлением) квалифицируют как геноцид.

Мусульманские дети, женщины и старики на автобусах армии боснийских сербов были эвакуированы из зоны Сребреницы в безопасное место, так что этот инцидент ни в коем случае по международным стандартам не может быть квалифицирован как геноцид. Они наших детей и стариков не жалели — убивали всех.

На месте расстрела создан Музей жертв геноцида, который открыл Билл Клинтон — тот самый, который бомбил сербов. Тела тех, кто во время войны умер от болезней или пострадал от боевых действий в другом месте, постоянно перезахоранивают на кладбище «жертв геноцида». Есть и случаи, когда люди уезжали на Запад и жили там, будучи при этом «похороненными» в Поточарах — так называется место, где находится кладбище-мемориал.

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Хотя сербские данные свидетельствуют о том, что погибли несколько сотен мусульманских военных, другая сторона на сегодняшний день достигла цифры в 8500 жертв, которая постоянно растёт. Директор музея даже своего отца, который умер естественной смертью и был похоронен в другом месте, перенёс в Поточары и записал в число пострадавших.

Из Сребреницы в западном общественном мнении был создан миф о геноциде без реальных оснований.

Несмотря на то что международный трибунал подтвердил, что Сербия не несёт ответственности за инцидент в Сребренице, Великобритания в 2015 году предложила в СБ ООН резолюцию о том, чтобы осудить Сербию, а сербский народ, который был главной жертвой развала Югославии, объявить геноцидным, чему помешала Россия, наложив вето!

3. Поводом для агрессии НАТО на СРЮ был срежиссированный случай в Рачаке 15 января 1999 года в Косове и Метохии.

Из-за большой концентрации террористов в селе Рачак, которые до того убивали полицейских, сербская полиция предупредила наблюдательную миссию ОБСЕ, которую возглавлял американский генерал на пенсии Уильям Волкер, о готовящемся задержании и пригласила миссию для наблюдения.

Информация со стороны наблюдательной миссии была передана террористам, которые подготовились и жёстко ответили на полицейскую акцию. В ходе боёв были убиты 43 террориста.

Миссия ОБСЕ не позволила сербским следственным органам зайти в село, пока жертвы не были переодеты в гражданскую одежду и распределены по другим местам, вне окопов. Тогда были приглашены западные журналисты. Запад объявил, что сербская полиция расстреляла 43 албанских гражданских, что было абсолютной ложью. Это послужило поводом для агрессии НАТО на Югославию.

Западные лидеры хорошо знают, насколько лжив киевский режим, но, несмотря на это, без каких-либо доказательств в «резне в Буче» сразу же обвинили Россию, объявив это геноцидом и «новой Сребреницей». Почему? Сребреница в западных СМИ — самый эксплуатируемый повод с территории бывшей Югославии, а потому самый известный западной общественности. На Западе Сребреницу знают как геноцид сербов над другим народом (что, безусловно, не так) и как нечто, чего не видели со времён Второй мировой войны, что также неточно, но безусловно: так обычный гражданин западных стран без напряжения мозга деталями поймёт, «что русские сделали в Буче».