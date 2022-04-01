«Наносят удары по их союзникам»: Антонов призвал США прекратить «размахивать санкционной дубиной»

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Роман Шимаев
Соединённым Штатам Америки следует прекратить «размахивать санкционной дубиной», которая «наносит удары по самим США и их союзникам», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, новый пакет ограничений традиционно сопровождается «ничем не подкреплёнными обвинениями и инсинуациями». 31 марта Минфин США вынес определение о возможности применения санкций к аэрокосмическому, морскому и электронному секторам экономики РФ.
«Наносят удары по их союзникам»: Антонов призвал США прекратить «размахивать санкционной дубиной»
  • AP
  • © J. Scott Applewhite, File
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  • 01 апреля 2022

    Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец в разговоре заявил, что страны НАТО играют с огнём, осуществляя военные поставки на Украину.

    «Прямого столкновения с нашей страной боятся (в НАТО. — RT) — чувство самосохранения все-таки не потеряли. Но намерены воевать «до последнего украинца». Политика бесчеловечная и предельно циничная», — цитирует его РИА Новости. 

  • Банк России сообщил, что смягчает ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц-резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Физлица смогут переводить за пределы России в течение месяца не более $10 тыс. со своего счёта в российском банке.

  • Жители Мариуполя рассказывают, что бойцы «Азова» наносят удары по гражданским объектам. Люди боятся выходить из подвалов даже за гуманитарной помощью.

  • Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия внимательно изучит предложения России по оплате газа.

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    «Мы по отдельности проверим то, что предложено и требуется», — цитирует его РИА Новости.

    Также он заявил, что контракты должны выполняться «так, как они заключены».

    По его словам, Германия намерена ответить «не технически, а политически».

  • Россия не будет просить ЕС об отмене санкций, запас прочности у страны есть. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Николай Кобринец.

    «Просителями — в плане отмены санкций — мы выступать не будем», — цитирует РИА Новости дипломата.

    По его словам, у России имеется запас прочности.

    Кобринец также подчеркнул, что «Евросоюз не центр вселенной и свет клином на нём не сошёлся».

  • Украинские военные обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    Отмечается, что было выпущено 18 снарядов калибра 122 мм.

  • Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ликвидировать НКО, которые получают средства из недружественных стран. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.

    На фоне последних событий очевидно, что недружественные страны, финансирующие НКО, добиваются критической дестабилизации политической и экономической ситуации в России, отметил парламентарий.

    «В связи с этим прошу вас оценить целесообразность запретить российским НКО, ведущим политическую деятельность, получать средства от физических и юридических лиц, государственных учреждений — представителей недружественных стран, а также включить получение средств из вышеуказанных источников в перечень оснований для ликвидации НКО», — говорится в тексте обращения.

    Также на russian.rt.com Депутат ГД Фёдоров предложил запретить ряд НКО, получающих средства из недружественных стран

  • КНР на предстоящем саммите с ЕС будет придерживаться своей прежней линии поведения касательно ситуации вокруг Украины, а также заявит о своей обеспокоенности по поводу расширения НАТО в Европе, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

    Как отмечается, представители ЕС намерены в ходе саммита «предостеречь Пекин от оказания материальной поддержки России».

    «Китайская сторона... будет сопротивляться давлению, (направленному на то, чтобы убедить КНР. — RT) занять (определённую. — RT) сторону в конфликте на Украине», — пишет издание.

  • Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал главной причиной жертв среди населения Донбасса обстрелы украинскими военными из оружия взрывного действия, стрелкового и лёгкого вооружения.

  • Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил расширить список запрещённых к ввозу в РФ продуктов из недружественных стран.

    Он также отметил, что российские власти будут контролировать цены на продовольствие в стране и продолжат масштабную системную помощь аграриям.

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