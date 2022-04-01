«Наносят удары по их союзникам»: Антонов призвал США прекратить «размахивать санкционной дубиной»
- AP
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01 апреля 2022
Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец в разговоре заявил, что страны НАТО играют с огнём, осуществляя военные поставки на Украину.
«Прямого столкновения с нашей страной боятся (в НАТО. — RT) — чувство самосохранения все-таки не потеряли. Но намерены воевать «до последнего украинца». Политика бесчеловечная и предельно циничная», — цитирует его РИА Новости.
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Банк России сообщил, что смягчает ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц-резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Физлица смогут переводить за пределы России в течение месяца не более $10 тыс. со своего счёта в российском банке.
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Жители Мариуполя рассказывают, что бойцы «Азова» наносят удары по гражданским объектам. Люди боятся выходить из подвалов даже за гуманитарной помощью.
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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия внимательно изучит предложения России по оплате газа.Также по теме«Предлагаем понятную и прозрачную схему»: Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами в рубляхПрезидент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты за поставки газа в недружественные страны на рубли. Новый порядок...
«Мы по отдельности проверим то, что предложено и требуется», — цитирует его РИА Новости.
Также он заявил, что контракты должны выполняться «так, как они заключены».
По его словам, Германия намерена ответить «не технически, а политически».
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Россия не будет просить ЕС об отмене санкций, запас прочности у страны есть. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Николай Кобринец.
«Просителями — в плане отмены санкций — мы выступать не будем», — цитирует РИА Новости дипломата.
По его словам, у России имеется запас прочности.
Кобринец также подчеркнул, что «Евросоюз не центр вселенной и свет клином на нём не сошёлся».
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Украинские военные обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что было выпущено 18 снарядов калибра 122 мм.
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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ликвидировать НКО, которые получают средства из недружественных стран. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.
На фоне последних событий очевидно, что недружественные страны, финансирующие НКО, добиваются критической дестабилизации политической и экономической ситуации в России, отметил парламентарий.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность запретить российским НКО, ведущим политическую деятельность, получать средства от физических и юридических лиц, государственных учреждений — представителей недружественных стран, а также включить получение средств из вышеуказанных источников в перечень оснований для ликвидации НКО», — говорится в тексте обращения.Также на russian.rt.com Депутат ГД Фёдоров предложил запретить ряд НКО, получающих средства из недружественных стран
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КНР на предстоящем саммите с ЕС будет придерживаться своей прежней линии поведения касательно ситуации вокруг Украины, а также заявит о своей обеспокоенности по поводу расширения НАТО в Европе, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Как отмечается, представители ЕС намерены в ходе саммита «предостеречь Пекин от оказания материальной поддержки России».
«Китайская сторона... будет сопротивляться давлению, (направленному на то, чтобы убедить КНР. — RT) занять (определённую. — RT) сторону в конфликте на Украине», — пишет издание.
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал главной причиной жертв среди населения Донбасса обстрелы украинскими военными из оружия взрывного действия, стрелкового и лёгкого вооружения.
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил расширить список запрещённых к ввозу в РФ продуктов из недружественных стран.
Он также отметил, что российские власти будут контролировать цены на продовольствие в стране и продолжат масштабную системную помощь аграриям.