«Наносят удары по их союзникам»: Антонов призвал США прекратить «размахивать санкционной дубиной»

Соединённым Штатам Америки следует прекратить «размахивать санкционной дубиной», которая «наносит удары по самим США и их союзникам», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, новый пакет ограничений традиционно сопровождается «ничем не подкреплёнными обвинениями и инсинуациями». 31 марта Минфин США вынес определение о возможности применения санкций к аэрокосмическому, морскому и электронному секторам экономики РФ.

AP

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