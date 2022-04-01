«Поддержка просто невероятная»: RT навестил раненных в ходе спецоперации военнослужащих в госпитале

Раненые военнослужащие, участвовавшие в спецоперации на Украине, поблагодарили сограждан за подбадривающие комментарии и сообщения в интернете. Корреспонденты RT навестили пострадавших бойцов в одинцовском филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского и поговорили о беспокойстве близких, поддержке от гражданского населения и планах после выздоровления.

Одинцовский филиал Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского выглядит по-армейски сдержанно. За величественными елями проступают строгие очертания корпусов — ничего лишнего, только функционал. Внутри, по контрасту, почти домашняя атмосфера. Палаты, по обстановке больше похожие на номер в пансионате, кажутся ещё уютнее из-за штор янтарного оттенка. Столы едва ли не ломятся от разрешённых больничными правилами гостинцев. Среди них выделяется бумажный пакет с наклейкой «Zа добро». На стуле рядом аккуратно сложена военная форма, сверху каска. От вещей неуловимо пахнет то ли дымом, то ли порохом.

«Не зря пишут комментарии»

«Как там на информационном фронте? Фейки над головой свистят?» — приветствуют корреспондентов RT раненые военнослужащие, проходящие лечение в госпитале. Мы вручаем им пакеты с небольшими подарками, желаем скорейшего выздоровления. «Надо анпакинг сделать на камеру», — смеются ребята. «Кормят тут хорошо, так что если размер и великоват, то скоро впору станет», — с улыбкой комментирует Сергей, разворачивая фирменную футболку RT с надписью «Zа наших».

Его сосед по палате Максим в госпитале две недели. Он рассчитывает, что его выпишут максимум через месяц, после чего планирует вернуться к военной службе: «Жду дальнейшей задачи. Готов к выполнению любой».

«Самочувствие у меня отличное. Медперсонал, врачи оказывают всю помощь, заботятся, спрашивают, кому что нужно. Такая семейная обстановка, в которой, особенно после боевых действий, приятно оказаться. Можно восстановиться и эмоционально, и психологически», — делится он с RT. «Медсёстры, те, кто постарше, относятся, как к родным сыновьям», — добавляет его сосед по палате Нариман.

RT

Семья Максима живёт в Новосибирске: «Родственники частично в курсе, что я ранение получил. Знают не все, потому что я не хочу, чтобы лишний раз переживали. И так, если человек военный, за него близкие постоянно беспокоятся». Другой пациент госпиталя возражает: «Порой ещё хуже, если не скажешь о ранении. Насмотрятся новостей, надумают себе, от других могут услышать невесть что. Пусть лучше от тебя лично узнают, что произошло».

Даже без возможности выйти в интернет военнослужащие чувствовали неоспоримую поддержку, продолжает Максим: «Мы с сослуживцами это видели в городах, где мы находились. И когда гуманитарную помощь привозили, и просто люди скандировали на улицах. Хочу сказать, что не зря пишут комментарии, это помогает и заставляет дальше двигаться в нужном направлении. Всё, что мы делаем, мы делаем ради наших граждан и страны».

RT

Владимир был ранен 8 марта, в госпиталь попал 9-го. «Спасибо врачам, медсёстрам, санитаркам, что так заботятся о нас. Сейчас самочувствие нормальное, рану практически залечил, но выписывают ещё не скоро», — рассказывает он. В дальнейшем планирует заниматься бизнесом, «жить мирно и дружно».

В родном Ульяновске Владимира ждут дедушка и пятилетний брат. «Дедушка сам служил, — продолжает молодой человек. — Он, конечно, рад, что со мной сейчас всё в порядке, гордится. Друзья из Ульяновска шлют приветы, говорят спасибо. И я сам хочу сказать спасибо простым людям, которые передают нам свою поддержку. Если честно, даже не ожидал, что она будет настолько мощной — весь масштаб смог оценить, только когда уже в госпитале оказался. Это много значит и очень вдохновляет — мы понимаем, что идём за правое дело».

«Угрозы игнорирую»

Андрей лечит ранение с 19 марта. «Всё хорошо, уже бегаю», — усмехается он. У Андрея два сына, старший мечтает стать, как папа, военным: «Я служу десять лет, сыну шесть, он меня только в погонах и видит. Гордится мной, всегда об этом говорит». Мужчина родом из деревни в Приморском крае: «Недавно узнал, что люди там чуть ли не ежедневно машины колоннами выстраивают в форме Z, V. Нереально приятно, поддержка просто невероятная». После выздоровления и выписки он планирует продлить контракт и дослужить до пенсии. Иного пути, чем военная служба, Андрей для себя не рассматривает: «Ну а кто будет родину защищать?»

Продолжит служить после выздоровления и другой пациент госпиталя, Солтан. «Я получил ранение 10 марта, 12-го был уже тут. Раны зажили, осталась только реабилитация, после чего вернусь в пункт постоянной дислокации в Амурской области», — рассказывает он. Там Солтана ждут жена, дочка и сын: «Родственники очень переживали. «Переживали» — это даже мягко сказано. Сильно были встревожены. Наши дети успокаивали маму, помогали ей как-то стресс сбавить. Сейчас ей намного легче. Всё-таки две недели были, чтобы выдохнуть, что я в безопасности».

RT

Солтану пишут земляки из Дагестана: «Новости быстро расходятся. Все узнают, как дела, как самочувствие. Я чувствую, что люди на нашей стороне, вижу, сколько в соцсетях роликов о том, что вместе мы сила. Для меня как военнослужащего это очень важно. Поддержка, даже от незнакомых людей, сильно помогает, не только мне лично, чисто по-человечески, но и вообще поднимает боевой дух у всех военнослужащих, которые выполняют специальные задачи. Хочу передать всем согражданам: не сомневайтесь, не беспокойтесь, не переживайте: победа будет за нами, с помощью вашей поддержки мы добьёмся своих целей».

Впрочем, он получает не только подбадривающие слова: «Угрозы тоже поступают, но я их игнорирую. Удаляю комментарии, закрыл свои аккаунты в соцсетях. Я прекрасно понимаю, что это не обычный человек от себя пишет, а специально предназначенные люди, у которых цель такая — пакостить этими комментариями. Такой мелочью меня не напугать».

Вы можете написать письмо солдатам, которые проходят лечение в госпитале после ранения. Мы принимаем корреспонденцию по адресу 111020 Россия, Москва, ул. Боровая, д. 3, корп. 1 «ТВ-Новости» с пометкой «Для солдата». Все полученные письма мы передадим ребятам.

Принимаются также и электронные сообщения на почту pismosoldaty@rttv.ru