Удар высокоточным оружием большой дальности: в Минобороны заявили об уничтожении крупной базы горючего в районе Львова
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
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27 марта 2022
Армия России 26 марта высокоточным оружием уничтожила крупную базу горючего в районе города Львов, сообщило Минобороны.
«26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом»? — заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
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Минобороны показало, как российские штурмовики Су-25 ночью били по военным складам ВСУ, где хранились боеприпасы и вооружение противника.
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Штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что за сутки из Мариуполя эвакуированы 627 человек.
«Из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 627 человек, включая 146 детей», — говорится в сообщении.
В настоящее время люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению.
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Самолётами Ил-76 ВКС России в белорусский Гомель доставлено более 70 т гуманитарного груза для мирных жителей Украины.
«Груз прибыл в город Гомель республики Беларусь из города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа России, далее в составе гуманитарных колонн будет доставлен в населённые пункты Украины», — говорится в сообщении Минобороны.
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45-й президент США Дональд Трамп заявил, что действующая администрация США виновата в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин, а американский лидер Джо Байден «убил американскую мечту».
«Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев. За год он убил американскую мечту», — цитирует РИА Новости Трампа.
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Российские военнослужащие помогли безопасно эвакуироваться из Херсонской области 90 гражданам России, Молдавии и Украины, сообщает пресс-служба российского Минобороны.
«Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 90 граждан России, Молдавии и Украины», — сказано в сообщении.
Российские военные обеспечили безопасную погрузку всех желающих уехать из районов проведения военной спецоперации на автобусах и в составе автомобильных колонн на личном транспорте.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российско-украинские переговоры идут «ни шатко ни валко».
«Сейчас внимание всего мира приковано к тому, как проходят переговоры. Ни шатко ни валко, растягивают, затягивают», — заявила она в эфире канала «ТВ-Центр».
Она отметила, что инициатива по началу переговорного процесса принадлежала украинской стороне.
«Это же была их инициатива, видимо, сигнал того, что они хотят переговоров. На самом деле они никогда за эти долгие годы их не хотели. Это всегда для них были манёвры для того, чтобы отвести взгляд, нарастить военный потенциал, продолжать изничтожать всеми способами, но при этом делать вид, что они, конечно, за мир и за переговорный процесс», — заключила Захарова.