Удар высокоточным оружием большой дальности: в Минобороны заявили об уничтожении крупной базы горючего в районе Львова

В районе Львова при помощи высокоточного оружия уничтожена крупная база горючего, снабжавшая топливом украинские войска под Киевом и в западных областях страны. В Минобороны также заявили, что крылатыми ракетами уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода, где проводилась починка и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125. Кроме того, ещё одним ударом разрушен склад боеприпасов к ЗРК С-300 и «Бук» по Киевом.

РИА Новости

© Виталий Белоусов