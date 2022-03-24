«Вывело на чистую воду»: Небензя об отклонении в СБ ООН гуманитарной резолюции России по Украине
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24 марта 2022
Спецкор RT Валентин Горшенин в стриме RT «Летучка» рассказал о ситуации в городе Марьинка.
«Огневые позиции националистов все до одной смотрят в сторону жилого сектора. Прямо вот меньше 200 м. Восемь лет подряд гнёзда пулемётные смотрели на жилой сектор», — сказал он, говоря о позициях украинских националистов.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале напомнила, что бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт была идеологом бомбардировок Белграда. Она скончалась 23 марта на 85-м году жизни.
«Под какими санкциями была Мадлен Олбрайт? Ни под какими. Только памятник ей в Косово установили за убийства сербов. На торжественном открытии присутствовал косовский «президент» Хашим Тачи. Тот самый, бывший полевой командир «Армии освобождения Косово», который торговал человеческими органами. Органами сербов, которых убивали американцы», — написала она.
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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила создать государственные торговые сети с фиксированными ценами на товары первой необходимости.Также по темеВ России предложили создать государственные торговые сети с фиксированными ценамиУполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила...
По её словам, в текущей ситуации наблюдается «повсеместный и не всегда обоснованный» рост цен.
«В этой связи считаю необходимым разработать регламент учреждения и работы государственных торговых сетей с фиксированными ценами для продажи продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, детских товаров без торговой наценки», — говорится в обращении.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин вспомнил о бомбардировках Белграда силами НАТО 23 года назад, подчеркнув, что сегодня Россия встала на защиту русского мира, чтобы потом не было больно и стыдно.
Он напомнил, что тогда от действий альянса погибли около 5 тыс. человек, было ранено более 10 тыс. При этом использовались кассетные боеприпасы и снаряды с обеднённым ураном.
«Никто из руководителей США и стран НАТО так и не понёс наказание. Более того, действующий президент США Джо Байден был тогда сенатором и активно поддерживал бомбардировки, призывал к оккупации Югославии», — заметил он.
По его словам, Россия не могла допустить геноцида наших граждан и соотечественников, проживающих в Донбассе.
«Россия встала на защиту русского мира. Чтобы потом не было больно и стыдно», — заключил спикер Госдумы.
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Подразделения войск Народной милиции Луганской Народной Республики проводят эвакуацию людей из освобождённого города Рубежное, сообщает РИА Новости.
Окраины населённого пункта остаются под контролем украинских войск.
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Президент Сербии Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Воеводины заявил, что решение об оплате поставок газа из России в рублях создаёт стране «только много-много новых проблем».Также по теме«Запад подвёл черту под надёжностью своих валют»: Путин поручил перевести в рубли расчёты за российский газПрезидент России Владимир Путин поручил перевести оплату за российский природный газ на рубли. Как отметил глава государства,...
Он отметил, что Болгария, через газотранспортную систему которой идёт российский газ в Сербию и Венгрию, уже заявила о нежелании оплачивать газ из России в рублях.
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ФБР пытается вербовать сотрудников посольства России через рекламу в соцсетях, сообщает The Washington Post.
Рекламные сообщения появляются на смартфонах только в здании диппредставительства и рядом с ним.
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Видео стрингера RT Андрея Филатова о том, как жители Мариуполя участников спецоперации по защите Донбасса.
- Как встречают российских военных жители Мариуполя
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Росавиация продлила режим временного ограничения на полёты в ряд аэропортов на юге и в центральной части России до 1 апреля. Речь идёт об аэропортах следующих городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
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RT публикует эксклюзивные кадры из квартиры в Мариуполе, которую занимали украинские военные.