«Вывело на чистую воду»: Небензя об отклонении в СБ ООН гуманитарной резолюции России по Украине

Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России, содержащий призыв к прекращению огня на Украине для эвакуации мирных граждан. За документ проголосовали только Россия и Китай, остальные 13 членов Совбеза воздержались. Как заявил российский постпред при всемирной организации Василий Небензя, голосование по резолюции «вывело на чистую воду» тех, для кого политизация ситуации важнее оказания гуманитарной помощи нуждающимся людям.

Gettyimages.ru

© Michael M. Santiago