Выпущено 20 мин калибра 120 мм: в ДНР заявили о новых обстрелах со стороны Украины
- РИА Новости
- © Илья Питалев
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13 марта 2022
Штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что из Мариуполя и его пригородов за прошедшие сутки эвакуированы 96 человек, в том числе 20 детей.
«В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развёрнут силами МЧС ДНР», — говорится в сообщении штаба.
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Минобороны России опубликовало кадры удара высокоточным снарядом «Краснополь» по полевому командному пункту ВСУ. На видео зафиксировано точное попадание снаряда в командный пункт и полное уничтожение цели.
- Уничтожение высокоточным боеприпасом замаскированного пункта управления ВСУ в Киевской области
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Минобороны рассказало о подвигах трёх российских военных во время спецоперации на Украине.
Младший сержант Антон Мягченков, водитель-санитар медицинского пункта, несмотря на контузию, помог эвакуироваться раненым в безопасное место. Он вывел машину из-под огня и доставил в медицинский отряд, благодаря чему были спасены 13 человек.
Командующий расчётом «Урагана» старший лейтенант Илья Дехтярь под ударом реактивных систем залпового огня националистов прикрывал российские подразделения. Его расчёт уничтожил опорный пункт артиллерийской батареи и поразил колонну реактивного дивизиона противника.
Командир танковой роты старший лейтенант Роман Кулага предотвратил нападение наёмников на командный пункт дивизии. Экипаж под его командованием вступил в неравный бой и уничтожил три БМП противника, а также позицию снайпера.
Во время боя в танк под командованием Кулаги несколько раз попали из гранатомёта, после чего механик-водитель получил контузию, а сама боевая машина загорелась и оказалась обездвижена. Роман также получил ранения, но продолжил бой и уничтожил из станкового пулемёта более 15 националистов.
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Депутат Госдумы России от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинский президент Владимир Зеленский утратил контроль над ситуацией в стране.
«Зеленский утратил контроль над ситуацией в стране. Ситуация сложилась катастрофическая», — цитирует РИА Новости Шеремета.
По его словам, националистические формирования взяли власть в регионах в свои руки и живут раздельной жизнью.
Он добавил, что Зеленский ничего не делает для прекращения кровопролития.
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Управление гражданской авиации Бермудских Островов (BCAA) временно приостановило сертификаты лётной годности самолётов российских авиакомпаний.
В сообщении ведомства отмечается, что введённые антироссийские санкции в отношении авиаотрасли оказали значительное влияние на способность осуществлять надзор за безопасностью эксплуатируемых российских самолётов, включенных в бермудский реестр.
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Украина на днях попыталась «прощупать» противовоздушную оборону полуострова с помощью беспилотника, который сбили российские военные, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
«Буквально на днях наши бдительные средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотный самолёт-мишень Ту-141 «Стриж». Он был запущен со стороны Одессы», — сказал он в комментарии РИА Новости.
Мурадов напомнил, что в посёлке Рауховка дислоцирована 321-я отдельная эскадрилья беспилотных самолётов-разведчиков.
«Таким образом наши противники пытаются «прощупать», насколько сильна противовоздушная оборона региона, чтобы в следующий раз попытаться нанести уже реальный удар», — заявил собеседник агентства.