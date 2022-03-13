Выпущено 20 мин калибра 120 мм: в ДНР заявили о новых обстрелах со стороны Украины

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что украинские войска утром 13 марта вновь обстреляли территорию республики. По данным ДНР, за последние часы ВСУ выпустили по ряду населённых пунктов 20 мин калибра 120 мм и более десяти снарядов калибра 122 мм.

РИА Новости

© Илья Питалев