С высоты более 3 тыс. м: Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской РСЗО российским беспилотником

Российское оборонное ведомство опубликовало видеозапись, на которой беспилотник ВКС РФ уничтожил реактивную систему залпового огня украинских военных. Удар был нанесён высокоточным боеприпасом с высоты 3 тыс. м. По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили уже более 120 реактивных систем залпового огня ВСУ.

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