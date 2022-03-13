С высоты более 3 тыс. м: Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской РСЗО российским беспилотником
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13 марта 2022
Силы ЛНР обнаружили места массового убийства мирных жителей, сообщила Народная милиция республики.
«В ходе наступления на Попаснянском направлении подразделениями Народной милиции были обнаружены места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги», — говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.
Как полагают представители ЛНР, отступающие украинские войска выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита.
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Телеканал «Грозный ТВ» подтвердил, что Рамзан Кадыров находится в зоне военной операции под Киевом. Ранее RT сообщал о том, что глава Чечни, предположительно, находится в зоне российской спецоперации на Украине.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на переговорах российской и украинской делегаций обсуждаются в том числе условия, при которых может состояться встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако, по словам Пескова, о результатах говорить рано.
«Для этого ведётся работа делегаций, которую с нашей стороны возглавляет Мединский. О результатах пока говорить преждевременно», — сказал Песков Интерфаксу.
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Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что на освобождённых территориях республики идёт работа по восстановлению разрушенных объектов.
«Наши подразделения МЧС, свет, газ, электричество — все эти аварийные службы работают на освобождённых территориях. В первую очередь мы поставляем людям все необходимые коммунальные услуги и, конечно же, поставляем на эту территорию продукты питания. Это и хлеб, и мясные изделия, и мука, крупы», — сказал Пасечник в эфире телеканала «Россия 1».
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Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что половина золотовалютных резервов Банка России заморожена из-за санкций.
«Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объём резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Министр напомнил, что долги в отношении стран, которые недружественно отнеслись к России, будут оплачиваться в рублях.
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет присоединяться к санкциям ряда стран Запада в отношении России из-за специальной операции на Украине.
«Мы считаем, что санкции не решат проблемы, — приводит ТАСС его ответ на вопрос относительно позиции Турции по введению санкций против РФ. — Например, закрытие воздушного пространства. Мы не можем его закрыть в соответствии с конвенцией Монтрё. Это юридическое обязательство».
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Беспилотник ВКС России ликвидировал реактивную установку залпового огня. Цель была поражена высокоточным боеприпасом с высоты более 3 тыс. м.
- Беспилотник ВКС России ликвидировал реактивную установку залпового огня
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Минпромторг и Минцифры по поручению правительства создали цифровой сервис «Биржа импортозамещения», сообщили в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.
«В России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками. Они готовы снабжать рынок своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок», — цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что с помощью нового сервиса будет обеспечено прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками.
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Краснодарский край в случае необходимости готов принять около 5 тыс. беженцев, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в сообщении оперштаба региона.
«На сегодняшний день на Кубани нет размещённых организованных групп беженцев. В случае необходимости в регионе для этого готовы развернуть необходимое количество пунктов временного размещения на 5330 человек. Их подготовили по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. В каждом из них людей обеспечат водой, горячим питанием, лекарствами», — уточняется в сообщении.
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Представительство ДНР в СЦКК сообщает, что около 12:00 украинские войска вновь обстреляли Донецк. В направлении города выпущено пять снарядов калибра 122 мм.