В Минобороны заявили об уничтожении до 180 иностранных наёмников и партии зарубежного оружия на Украине
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13 марта 2022
Электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановлено после завершения ремонтных работ. Об этом заявили в украинской компании «Энергоатом».
«Украинские специалисты НЭК «Укрэнерго» завершили ремонтные работы на линии 330 кВ «Лес — ЧАЭС» и возобновили электроснабжение Чернобыльской АЭС и Славутича», — приводит ТАСС сообщение.
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Запад продолжает уничтожать последние признаки информационного присутствия России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В отдельных государствах впору говорить о медиагеноциде российских СМИ, для реализации которого вошедшие в какое-то исступление власти уже не утруждают себя даже попытками обосновать цензуру с правовой и в особенности с международно-правовой точек зрения», — сказала Захарова.
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Бастрыкин также распорядился дать правовую оценку действиям украинских военнослужащих и бойцов нацбатальонов, удерживающих в заложниках мирных жителей.
Кроме того, глава СК дал указание установить обстоятельства массового убийства мирных жителей на территории ЛНР. Напомним, ранее представители республики сообщили об обнаружении места массового убийства мирных жителей в районе железной дороги.
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Как заявили в Минобороны, к настоящему времени российские вооружённые силы уничтожили почти 3736 военных объектов Украины.
«Всего за время операции выведено из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он отметил, что уничтожены в том числе 100 самолётов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1234 танка и других боевых бронированных машин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии и миномёта, 1013 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Вооружённые силы РФ ударами по учебным центрам на военном полигоне Яворовский уничтожили до 180 иностранных наемников и партию иностранных вооружений, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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СК России возбудил уголовные дела о применении запрещённых средств и жестоком обращении с гражданским населением по факту непрекращающихся обстрелов населённых пунктов ЛНР и ДНР.
«Обстрелы населённых пунктов с применением тяжёлых видов вооружения неизбирательного действия, имеющего высокие поражающие свойства, со стороны Вооружённых сил Украины и украинских националистических вооружённых формирований нарушают положения статьи 3 Всеобщей декларации прав человека, которая провозглашает право каждого человека на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность, и Конвенции о защите гражданского населения во время войны», — говорится в сообщении СК.
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Рамзан Кадыров опубликовал новый ролик с силовиками. По его словам, сейчас они находятся недалеко от Киева.
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Штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что силы республики освободили уже 90 населённых пунктов, ранее находившихся под контролем украинских военных.
«По состоянию на вечер 13 марта 2022 года группировка войск ДНР освободила 90 населённых пунктов, включая Ивановку», — говорится в сообщении.
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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американских военнослужащих нет на территории Украины, они не будут принимать участия в операциях на территории этой страны.
«Военнослужащие США не будут принимать участие в операциях на Украине. Их нет там сейчас, однако мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — приводит РИА Новости его слова, сказанные в интервью телеканалу CNN.
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Минобороны РФ опубликовало ещё одно видео удара российских военных по позициям ВСУ. На этих кадрах артиллерия уничтожила две БМП в пригородах Киева.
- Видео удара российских ВС по позициям ВСУ