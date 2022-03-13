В Минобороны заявили об уничтожении до 180 иностранных наёмников и партии зарубежного оружия на Украине

Вооружённые силы России нанесли удар по учебным центрам ВСУ в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовском. Как заявили в Минобороны, на этих объектах располагался пункт подготовки иностранных наёмников перед отправкой в районы боевых действий, а также база, где хранились поступающие из-за рубежа оружие и техника. В результате удара российских войск уничтожены до 180 иностранных наёмников и партия импортного вооружения, отметили в Минобороны РФ.

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