«Только открытые источники информации»: как украинский военный блогер пытается доносить правду о спецоперации России

С первого дня специальной военной операции на Украине блогер Юрий Подоляка несколько раз в день делает короткие ролики для YouTube, которые напоминают сводки от советского Информбюро. Аудитория постоянно растёт, а его видео собирают миллионы просмотров. Через несколько дней после начала операции он обратился к своим зрителям с просьбой о помощи с переводом своих роликов, чтобы в странах, выступивших против действий российской армии, люди также имели возможность получать информацию из альтернативных источников. RT побеседовал с Юрием Подолякой и узнал, какими источниками информации он пользуется в работе над своими материалами.

Девиз YouTube-канала блогера Юрия Подоляки: «Если ты ненавидишь — значит тебя победили». Два—три раза в день он даёт оперативную сводку развития спецоперации российской армии на территории Украины. Кроме того, Подоляка делает и аналитические обзоры на военно-политические темы, например «На кону власть над миром: война на Украине — за что идёт борьба?», где он высказывает мнение о глобальных причинах этого давно назревшего конфликта.

В анонсе одного из роликов под названием «Война на Украине: «весь мир с нами» — а с нами это с кем, с Киевом или… Москвой?» в своём Telegram-канале блогер писал о том, как распределилась мировая поддержка между сторонами конфликта:

«В Киеве почему-то принято считать, что весь мир сейчас с ними. На самом деле киевские политики очень сильно заблуждаются. Бо́льшая часть мира, как раз не с ними». В самом обзоре на основе анализа прессы и агентств Юрий Подоляка аргументированно доказывает своё мнение.

Чтобы стать ближе к мировому зрителю, военный блогер обратился к своим подписчикам с просьбой переводить сводки на иностранные языки, чтобы в мире могли услышать и другую точку зрения. Переводы роликов теперь размещаются на его резервном канале.

Последний обзор Юрия Подоляки — «Почему по итогу войны Украину ждёт не только денацификация, но и деолигархизация и национализация» — посвящён тому, что ждёт Украину после окончания спецоперации. Этот выпуск о том, почему спецоперация проходит дольше, чем можно было предполагать, а также о том, чего ещё не произошло, но должно, по его мнению, произойти — Украина без олигархов.

— Как вы вообще начали заниматьcя военной темой?

— С самых первых дней того беспредела, который у нас на Майдане творился. Сам я из города Сумы, уехал оттуда 28 сентября 2014 года. Я пытался объяснить, что происходит, сначала жителям своего города, в том числе и о войне в Донбассе. Первые сводки, которые я поставлял, были ежедневные сводки о войне в Донбассе. Это был мой первый подобный опыт.

Я полюбил военную тему, тактику, стратегию, много книг читал. Интерес к этой теме мне привили дед и отец. Хотя военным я никогда не был, даже срочной службы не проходил.

Потом я описывал кампанию российских вооружённых сил в Сирии. Тоже, в принципе, неплохо получилось, по отзывам людей. Потом описывал войну в Карабахе, сделал цикл «Война 08.08.08» — о войне в Грузии в 2008 году: причины и следствия, как тогда развивались боевые действия. Он есть на моём YouTube-канале. Люди отзываются очень неплохо. Это стало моим хобби.

— Где вы сейчас находитесь?

— Сейчас я нахожусь в городе Севастополе.

— Более трёх миллионов просмотров набрали некоторые ваши ролики. Как YouTube относится к вашему контенту?

— Надо отдать должное моим уважаемым оппонентам, они делают всё, чтобы закрыть мой канал. Постоянно мне приходят сообщения от YouTube, что на мои ролики поступает огромное количество жалоб. Как будет, так и будет. Пока работаем.

— Какие источники информации вы используете при создании своих роликов?

— Во всех моих военных обзорах, которые я делаю с 2014 года, всегда использовал только открытые источники информации.

У меня нет никаких секретных данных, мне никто ничего не сливает.

Опять же люди, жители, зрители многие присылают мне свои наблюдения, то, что они видели. Когда есть большая аудитория, то большое количество людей в разных точках планеты, соответственно и на Украине в том числе. Они поставляют мне соответствующую информацию.

— Как идут дела с переводом ваших роликов на другие языки, чтобы привлечь зарубежную аудиторию?

— У меня был резервный канал. Я его предоставил полностью под ролики, переведённые на другие языки. После того как я бросил клич, что мне нужна помощь с переводом, мои зрители самоорганизовались в целую группу переводчиков, которая теперь занимается переводом моих роликов на разные языки: немецкий, английский, французский, греческий и ещё более 20 языков. Они решили, что это будет их взнос на благо Родины.