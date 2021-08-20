«Разъяснили законодательство»: МВД поможет получить гражданство РФ семье избитого в Киргизии русского мальчика

Главное управление по вопросам миграции МВД России готово оказать содействие в получении российского гражданства семье девятилетнего русского мальчика, пострадавшего во время спортивных сборов в посёлке Булан-Соготту на озере Иссык-Куль. По словам главы Россотрудничества Евгения Примакова, ребёнка в июне избили сверстники из-за его национальности и вероисповедания. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, после чего Россотрудничество пригласило семью в Москву и организовало встречу с представителями МВД.

Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России готово оказать содействие в получении гражданства семье мальчика, избитого на сборах по дзюдо в Иссык-Кульской области Киргизии. Об этом RT сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам представителей управления, на прошлой неделе состоялась встреча с семьёй.

«В ходе встречи указанной семье даны подробные разъяснения миграционного законодательства Российской Федерации, а также ответы на все заданные вопросы. По итогам встречи глава данного семейства высказал пожелание переехать в Российскую Федерацию, в связи с чем ГУВМ МВД России готово оказать максимальное содействие по урегулированию их правового положения на территории Российской Федерации и приобретению ими российского гражданства», — заявили в МВД.

Ранее в интервью «Комсомольской правде» мать мальчика рассказывала, что семья уже пыталась перебраться в Россию в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, однако дело не продвинулось дальше этапа сбора необходимых справок и заполнения документов.

По словам женщины, из-за одной описки или пропущенной запятой сотрудники консульского отдела каждый раз отклоняли заявление. В итоге семья осталась жить в Киргизии.

Дразнили за то, что русский

Напомним, в конце июня киргизская правозащитница Индира Саутова рассказала СМИ об издевательствах над ребёнком на спортивных сборах по дзюдо в посёлке Булан-Соготту на озере Иссык-Куль. Девятилетнего русского мальчика Ивана (имя изменено. — RT) избили сверстники и дети постарше из-за его национальности и вероисповедания.

Правозащитница выяснила, что конфликт начался из-за того, что мальчик ел сало, также ребёнка дразнили за то, что он русский и не был мусульманином. Иван не выдержал и кинул в их сторону камнем, после чего его избили.

Несмотря на то что после побоев ребёнка рвало, никакой медицинской помощи ему оказано не было, и он наравне с остальными детьми продолжал тренироваться. Саутова сказала, что родители связались с тренером, которая подтвердила, что драка между детьми была, но разбираться в причинах и сообщать об этом она не стала.

По данным киргизских СМИ, сразу после возвращения со сборов мальчик прошёл осмотр в травматологическом отделении горбольницы №3 города Бишкека, после чего результаты были направлены в Октябрьское РУВД, а затем в ОВД Иссык-Кульского района.

В рамках досудебного производства по статье «Побои» ребёнку была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая показала причинение лёгкого вреда его здоровью. Личности участников драки, а также тренера были установлены.

Расследование дела взял под личный контроль премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов. В частности, он поручил дать правовую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит проведение профилактических мероприятий по толерантности, веротерпимости и религиозной культуре.

Реакция в России

На ситуацию с избиением русского мальчика также отреагировало МИД РФ. В своём официальном аккаунте в Twitter дипломаты сообщили, что следят за ситуацией. Подведомственная МИД организация — Россотрудничество — направила в Киргизию своего представителя для выяснения обстоятельств инцидента и предложила семье помощь с переездом в Россию.

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Глава Россотрудничества Евгений Примаков обозначил проблему безопасности этнических русских, проживающих в Киргизии.

«Давайте всё же будем откровенны: хулиганство хулиганством, но били парня не за то, что он, например, левша или с левой ноги ходит, а за то, что он этнический русский и православный. Это очевидно», — заявил он журналистам.

В свою очередь, патриарх Кирилл написал Ивану письмо. Глава РПЦ отметил «мужество и смелость» ребёнка, который «не побоялся дерзких насмешек и издевательств со стороны сверстников и решительно отстаивал свою веру».

По информации RT, семья прилетела в Россию в начале августа. На встрече с представителями ГУВМ, организованной Россотрудничеством, отец мальчика озвучил желание семьи переехать жить в Россию, в чём им пообещали помочь, а также посодействовать в оформлении гражданства РФ.