«Противоречит здравой логике»: в Москве оценили заявление экс-главы МИД Украины о способе «остановить» Россию

Заявление бывшего главы украинского МИД Павла Климкина о том, что «остановить» Россию Украина сможет только совместно с США, — свидетельство утраты Киевом самостоятельности. Такое мнение выразили в Госдуме. Между тем в Совфеде отметили, что Москва играет на международной арене роль миротворца, а потому желание «остановить» её выглядит странно. Ранее Климкин заявил, что Киев не должен пытаться извлечь выгоду из неудачи Вашингтона в Афганистане, поскольку Украине необходим «общий успех с США».

Слова бывшего украинского министра иностранных дел Павла Климкина о том, что Киев только с помощью США сможет «остановить» Россию, свидетельствуют об отсутствии самостоятельности государства. Об этом заявил RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Выступая с такими пассажами, Климкин подчёркивает, что власти Киева не самостоятельны. Говоря о «независимости», они имеют в виду на самом деле разрыв всяческих отношений с Российской Федерацией, отношений политических, культурных, экономических, что противоречит здравой логике, учитывая нашу историю и учитывая общемировые тенденции, связанные с развитием интеграционных процессов, экономической кооперации и другими явлениями, которые называют процессами глобализации», — сказал Новиков.

Как считает парламентарий, вместо того, чтобы развивать связи с Россией, Украина делает ставку на США и их союзников.

«Заявление Климкина интересно тем, что он не валяет дурака, а прямо указывает на то, что есть так называемые «власти» в Киеве, и есть настоящие власти, которые находятся очень далеко, за океаном, и которые определяют матрицу поведения киевских властей. Есть внешние хозяева, есть заказчики, а заказ сформулирован чётко, и он связан с превращением Украины в анти-Россию», — подчеркнул депутат.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что не понимает, с чем связано желание бывшего главы МИД Украины Павла Климкина «остановить Россию».

«Россию не надо останавливать. Только очень недальновидные люди и политики могут заявлять о необходимости остановить или способствовать ослаблению России. Россия не является государством-агрессором, с точки зрения международной ситуации государством-агрессором являются США. Россия выступает везде как государство-защитник, государство-миротворец», — пояснил собеседник RT.

Он добавил, что Россия играет очень серьёзную роль в сохранении устойчивости мировой конструкции стабильности.

«Что касается Украины, то она должна способствовать развитию и усилению России. Потому что Украина ни при каких Климкиных, ни при каких других лицах не сможет нормально развиваться без нормальных отношений с Россией. Придёт время — придут к власти на Украине политики, которые это прекрасно понимают», — заявил Цеков.

Накануне экс-глава МИД Павел Климкин, анализируя ситуацию в Афганистане, заявил, что только общий успех Украины и Соединённых Штатов Америки поможет «остановить Россию». По его словам, Киев якобы уже одержал победу над Москвой, но не окончательно.

«Борьба за новую Украину как часть Запада пока, согласитесь, не выиграна. Вывод прост: неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свёртыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию», — написал он в своём Facebook 19 августа.

Климкин также призвал украинских политиков не пытаться воспользоваться американскими трудностями из-за ситуации в Афганистане.

При этом ранее советник офиса президента Украины, спикер делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что провал США в Афганистане продемонстрировал бессмысленность борьбы за построение на Украине «нового, демократического государства». По его словам, насаждение демократии уничтожает людей и государства так же, как и тоталитарные режимы.

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«События в Афганистане — это крах доктрины «либеральной демократии для всех»... Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию», — написал Арестович на своей странице в Facebook.

Между тем секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Известия» отмечал, что Украину может ожидать развитие событий, схожее с тем, что произошло в Афганистане. По его словам, в Вашингтоне могут не вспомнить о своих сторонниках в Киеве, как это произошло в Кабуле.

«Спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идёт к распаду, а Белый дом в определённый момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках», — говорил он.

По словам Патрушева, действующие власти Украины угоднически прислуживают интересам заокеанских покровителей, стремясь войти в НАТО.

«Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни», — пояснял секретарь Совбеза РФ.

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В ночь на 16 августа в СМИ появились заявления представителей радикального движения «Талибана»* об окончании войны в Афганистане. Это произошло после того, как талибы взяли под свой контроль большую часть территории страны. В то же время президент страны Ашраф Гани бежал из республики.

После этого представители талибов объявили о всеобщей амнистии в Афганистане, призвав граждан, в том числе чиновников, работавших при прежней власти, возвращаться к повседневной жизни.

Бывший министр внутренних дел Афганистана и спецпосланник президента по вопросам примирения Мохаммад Омар Даудзай в интервью RT Arabic назвал коррупцию, нежелание военных сражаться, а также ненадлежащее управление в качестве причин, позволивших «Талибану» за столько короткое время сменить власть в Афганистане.

«В воскресенье движение «Талибан» взяло под свой контроль Кабул. С этого момента боевых действий в стране не было. «Талибан» укрепляет свою власть в стране повсеместно, за исключением Панджшера. В Кабуле люди видят существенные улучшения в отношении безопасности и значительный спад преступной деятельности», — говорил Даудзай.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.