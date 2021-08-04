Защита глаз и эффект кривого дула: как нашлемные микродисплеи увеличивают боевой потенциал российской армии
- Военнослужащий ВС РФ
- © Министерство обороны РФ
На Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» будет представлена линейка современных нашлемных систем индикации (НСИ) разработки ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» (Витебск). Об этом рассказал RT конструктор предприятия Сергей Росликов.
«В конце августа будем участвовать в форуме «Армия» и представим наши последние разработки, в том числе разные типы нашлемных микродисплеев. Наше конструкторские бюро традиционно ориентировано на работу для вооружённых сил как Беларуси, так и Российской Федерации. Последние годы осуществляются серийные поставки (в войска обоих государств. — RT)», — сообщил Росликов.
Как заявил специалист, на стартующем 22 августа форуме в подмосковной Кубинке «Дисплей» продемонстрирует тактические очки со встроенной микросистемой НСИ-06.02/НСИ-06.03 с разрешением 800 × 600 пикселей. Они позволяют военнослужащему получать графическую информацию и одновременно защищают глаза от травм на поле боя.
«НСИ-06.02/НСИ-06.03 — это наша новейшая разработка. Чтобы военнослужащий мог ознакомиться с информацией, ему достаточно опустить глаза. В остальном он может использовать очки как обычное средство тактической защиты — они оберегают глаза от разных травм и попадания осколков», — отметил Росликов.
«Визуальные подсказки»
По словам конструктора «Дисплея», нашлемная система индикации — чрезвычайно полезное изобретение для вооружённых сил. Оно позволяет своевременно получать информацию об изменяющейся обстановке на театре военных действий (ТВД). Данные передаются от портативного планшетного компьютера в виде графического изображения или текста.
«Военнослужащий легко привыкает к ношению нашлемного микродисплея. Тем не менее это изделие специфическое, нет необходимости использовать его 24/7. Больше всего оно подходит для выполнения специальных задач, когда военнослужащему требуется постоянное и максимально оперативное обновление информации об окружающем пространстве и противнике», — рассказал Росликов.
Как сообщается в материалах КБ «Дисплей», изображение, получаемое на дисплее размером 12 × 9 мм, эквивалентно картинке, которую видит человеческий глаз на 19-дюймовом мониторе с расстояния 1 м.
К преимуществам НСИ витебское предприятие относит повышение ситуационной осведомлённости и защищённости военнослужащих в боевых условиях, возможность вести наблюдение за оперативной обстановкой и стрелять из укрытий. Также микродисплеи могут использоваться в качестве досмотровых комплектов для спецслужб, таможенных и пограничных подразделений.
«При огневом контакте с противником микродисплей скорее будет мешать. Но в ряде случаев он может быть полезен. Например, системы индикации дают эффект кривого дула. Военнослужащий с НСИ может установить на ствол автомата камеру и безопасно вести огонь по противнику из-за угла здания или любого другого укрытия», — заявил Росликов.
Также, как сообщил собеседник RT, использование НСИ позволяет бойцу исключить из амуниции другие электронные устройства по приёму графических данных. К достоинствам микродисплеев Росликов относит скромные размеры и относительно лёгкий вес — средняя масса изделия с нашлемным креплением составляет 450 г.
«В основном на микродисплей передаётся топографическая информация, но это могут быть и данные о противнике, и идентификация «свой-чужой». Более подробно на эту тему я говорить не могу. В конце концов, эксплуатант сам решает, какого рода информацию передавать и в каких объёмах. В России, например, под установку микродисплеев приспособлен комплект «Ратник», — подчеркнул Росликов.
Помимо очков НСИ-06.02/НСИ-06.03, КБ «Дисплей» изготавливает монокулярные (на один глаз) и бинокулярные (на два глаза) системы нашлемной индикации.
В частности, заказчикам предлагается монокулярный микродисплей НСИ-04. Система предназначена для оперативного отображения прицельной, навигационной, картографической и другой информации.
«Компактная конструкция НСИ позволяет закреплять её на шлеме бойца для считывания информации. В конструкции оптической части предусмотрена подстройка диоптрий под глаз в диапазоне ±4 диоптрии», — говорится в буклете КБ «Дисплей».
Модифицированным вариантом данной системы индикации является монокулярное устройство НСИ-06. Оно лишено внешнего блока и контроллера, но более компактное и лёгкое.
Бинокулярные изделия разработки витебского предприятия представлены семейством НСИ-05, которое отличается применением просветной оптической системы, позволяющей наблюдать изображение на фоне окружающей обстановки.
- Бинокулярный микродисплей НСИ-05.01
- © ОАО КБ «Дисплей»
Как поясняется в материалах КБ «Дисплей», система НСИ-05 снабжена защитной шторкой, которая даёт возможность использовать микродисплей в условиях прямой солнечной засветки или «для снижения демаскирующего фактора».
На базе оптики НСИ-05 и электроники НСИ-06 белорусские специалисты создали бинокулярное изделие НСИ-05.01 для нужд экипажей бронетехники. Такая система крепится на танковом шлемофоне и используется в качестве виртуальной приборной доски.
Как отметил в комментарии RT военный эксперт Алексей Хлопотов, подобное устройство является хорошим помощником для командира бронемашины, наводчика и водителя-механика в условиях интенсивного маневрирования и ведения огня.
«Механику-водителю необходимо, с одной стороны, смотреть за дорогой, с другой — следить за разнообразными приборами. Естественно, это удобно, когда вся необходимая информация находится в одном поле зрения. Микродисплей пригодится наводчику и, конечно же, командиру для получения данных о местности, противнике и приказов вышестоящего командования», — сказал Хлопотов.
В разговоре с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев также отметил важность оснащения экипажей танков и бронемашин нашлемными системами индикации. По его словам, микродисплеи пригодятся при управлении, осмотре и ремонте техники.
«Несмотря на наличие камер по всему периметру современных танков и БМП, экипаж может испытывать нехватку информации о реальной обстановке. Микродисплеи лишними не будут. Они подойдут и для обслуживания техники. Носитель такого устройства может получать визуальные подсказки, которые ускорят, например, ремонт каких-либо сложных узлов и агрегатов», — сообщил Корнев.
От лётчика до пехотинца
Как рассказал Хлопотов, последние годы в сухопутных войсках и спецподразделениях ВС РФ расширяется практика применения нашлемных микродисплеев. Ранее они использовались преимущественно в авиации и имели ряд серьёзных недостатков — большая масса, низкая пропускная способность каналов информации, ограниченность функционала.
«Пионерами в применении нашлемных систем индикации были лётчики истребителей и ударных вертолётов. Развитие нашлемных систем индикации для пехоты сдерживалось общим несовершенством электроники. Сейчас такая проблема позади. А с учётом огромного количества на ТВД камер, датчиков, сенсоров без микродисплеев стало невозможно обходиться, особенно во время спецопераций», — констатировал Хлопотов.
- Перспективная нашлемная система индикации для лётчиков
- © Ростех
В России изготовлением армейских микродисплеев занимаются структуры госкорпорации «Ростех». Одним из крупнейших центров разработки данных изделий является АО «Центральный научно-исследовательский институт «Циклон» (Москва).
Ранее в рамках импортозамещения и по поручению президента РФ Владимира Путина предприятие разработало линейку систем индикации на основе органических светоизлучающих диодов.
Как отметили эксперты, до 2014 года Вооружённым силам России нередко приходилось приобретать микродисплеи и большое количество комплектующих для их последующей сборки на Западе.
Привлечение белорусского предприятия вкупе с запуском импортозамещения позволило освободить ВС РФ от технологической зависимости от стран — членов НАТО, говорит Дмитрий Корнев.
«Можно сказать, что сейчас белорусы наряду с Китаем нам сильно помогают. Производить всё внутри страны нереально, а до введения санкций большого внимания микродисплеям для Сухопутных войск и спецподразделений в РФ не уделялось. Ситуация выправляется, но на всё требуется время. К тому же покупками в Белоруссии мы поддерживаем оборонку союзника, дружественного нам государства», — пояснил Корнев.
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