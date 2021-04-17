«Ядовитый свинец»: глава Киргизии предложил лечить коронавирус иссык-кульским корнем

Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил, что нашёл новый метод борьбы с коронавирусом. Он утверждает, что можно вылечить COVID-19 на начальной стадии с помощью настойки иссык-кульского корня. Его поддержал глава Минздрава, который выпил настойку в прямом эфире, чтобы подать пример пациентам. При этом он отметил, что «лекарство» надо пить горячим, употребление охлаждённой настойки способно привести к смерти. По словам чиновника, раньше пациентов с коронавирусом уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом официально. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что «препарат» не прошёл клинических испытаний, и призвали жителей Киргизии не заниматься самолечением.

Президент Киргизии и глава Минздрава республики предлагают жителям лечиться от коронавируса с помощью настойки иссык-кульского корня, который киргизы называют «ядовитым свинцом».

О новом «лекарстве» рассказал на своей странице в Instagram киргизский лидер Садыр Жапаров.

«Наши врачи нашли способ лечения заболевания на начальной стадии за день-два. Узнать о лекарстве можно из видеоматериалов», — говорится в сообщении.

Под постом опубликовано видео с процессом подготовки бутылок к разливу чудодейственной настойки. На этикетках бутылок написано: «Иссык-кульский корень». Судя по инструкции, настойка является «лечебным средством» не только от коронавируса, но и от рака желудка.

«Пить надо горячим»

Иссык-кульский корень, или аконит джунгарский, — это многолетнее травянистое растение из рода борец семейства лютиковых. Его достаточно широко применяют в народной киргизской медицине, несмотря на то что оно крайне ядовито.

Как выяснилось, настойку из аконита готовят в резиденции президента «Ала-Арча», об этом журналистам 24.kg рассказали в аппарате главы Киргизии.

Для этого в резиденции отвели отдельное помещение, где соблюдаются стерильные условия. В аппарате президента подчеркнули, что настойку варят медицинские работники, а сам «препарат» поступает сразу в больницы, его нет в свободной продаже в аптеках.

Министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что сам готовит этот раствор.

«Пить надо горячим, за два-три дня исчезает ПЦР-тест положительный, и человеку сразу становится легче. Это как отхаркивающее средство, плюс падает сахар. Каждый врач, ответственный за больного, следит за пациентом, рядом сидит, пока тот пьёт раствор горячим. Я сам тоже пью», — заявил журналистам Бейшеналиев.

Чтобы доказать свои слова на деле, глава Минздрава выпил настойку аконита 16 апреля во время пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире.

Алымкадыр Бейшеналиев пьёт раствор из иссык-кульского корня на пресс-конференции

© YouTube/Sputnik Кыргызстан

По его словам, в Киргизии при помощи раствора уже вылечили около 300 человек, которые были госпитализированы с начальной стадией коронавируса.

«Он доказал свою эффективность», — уверен Бейшеналиев.

Журналисты спросили главу Минздрава, зачем он прибегает к народному средству, если первым в стране получил прививку от коронавируса. На это Бейшеналиев ответил, что пока не прошёл второй этап вакцинации.

«Вторую дозу я ещё не получил. После второй только через 20 дней появляется иммунитет. Я ведь в красной зоне больных сам смотрю, каждый день обход делаю, захожу в реанимацию. Я показываю сам пример больным: министр пьёт и ничего с ним не случилось. Я с ними вместе пью», — сказал он.

Бейшеналиев рассказал, как следует применять настойку аконита, и подчеркнул, что её строго запрещено пить в охлаждённом виде — это может привести к летальному исходу. Это же предупреждение есть и на этикетке бутылок с настойкой.

Кроме того, Бейшеналиев признался, что во время второй волны коронавируса в стране пациентов «лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом».

«Третья волна идёт, после выборов (в январе 2021 года. — RT) очень много людей болеет. И чтобы не потерять их, мы пошли на этот шаг. Во вторую волну мы тоже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Иначе недоброжелатели наши поднимут очень большие... Сейчас обо мне пишут всякое», — признался Алымкадыр Бейшеналиев.

«Бутылка просто так стоит»

Глава Минздрава рассказал, что применять иссык-кульский корень для лечения COVID-19 предложил президент Киргизии Садыр Жапаров. В марте прошлого года он обратился к занимавшему тогда пост главы государства Сооронбаю Жээнбекову и рассказал, что настойка помогла ему вылечить «тысячи больных в колонии».

Бейшеналиев, по его собственным словам, стал применять лекарство «на своих знакомых», и все они вылечились. Президент Жапаров «очень скромный», поэтому не намерен патентовать свой метод лечения, заключил глава Минздрава.

Между тем настойку уже применяли в медучреждениях, одним из них стала больница города Ош.

Главный врач Ошской больницы, координатор Минздрава по городу Кыял Ташболотов рассказал, что врачи больницы, которые заболели коронавирусом, сами захотели попробовать лечиться иссык-кульским корнем. При этом основное лечение проходило строго по протоколу.

«Мы рекомендовали это (отвар иссык-кульского корня. — RT) дополнительно желающим. Было такое. Наши врачи сами заболели, ранее они слышали про этот корень и сами захотели попробовать, мы им дали. Но в основном сейчас не пьют. Пару раз попробовали и остановили», — сказал Кыял Ташболотов местному изданию 24.kg.

По словам главврача, сейчас «бутылка просто так стоит», потому что врачи не имеют права давать пациентам народные средства при лечении, согласно протоколу.

После пресс-конференции главы Минздрава на сайте change.org была создана петиция с требованием привлечь чиновника к ответственности за лечение пациентов с коронавирусом иссык-кульским корнем, а также прекратить изготовление «препарата».

Авторы обращения отметили, что, согласно законодательству республики, лекарственные средства должны пройти клинические и доклинические испытания, а также государственную регистрацию и процедуру маркировки. В случае с настойкой аконита ничего этого сделано не было.

Согласно правилам безопасности при обращении с сильнодействующими ядовитыми веществами в Киргизской Республике, «пропагандируемое министром средство, производное от иссык-кульского корня, относится к сильнодействующим ядовитым веществам, так как содержит аконит и аконитин», отмечают инициаторы петиции.

«Однако, как свидетельствуют видеокадры о производстве рекламируемого президентом и министром средства, оно производится кустарным образом, в условиях, не отвечающих требованиям законодательства, не имеет государственной регистрации и маркировки», — говорится в обращении.

На новость о новом «лекарстве» отреагировали и во Всемирной организации здравоохранения.

Представительство ВОЗ в Киргизии опубликовало официальное заявление, в котором отмечается, что препараты, не прошедшие клинических исследований, не могут быть зарегистрированы и рекомендованы для широкого использования населением.

«В настоящее время Организация не располагает данными по эффективности и безопасности Aconítum soongaricum для лечения COVID-19. Для получения таких данных необходимо изучить его фармакологические свойства в рамках исследований (доклинических и клинических) в соответствии с международно признанными стандартами», — заявили в ВОЗ.

В организации призвали граждан Киргизии не заниматься самолечением и обращаться за помощью к медикам при возникновении симптомов коронавируса.