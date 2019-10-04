Пятеро погибших и трое раненых: что известно об аварийной посадке Ан-12 на Украине

Ан-12 авиакомпании «Украина Аэроальянс» совершил аварийную посадку в 1,5 км от аэропорта Львова. На борту находились восемь человек, из которых пятеро погибли, ещё трое пострадали и были госпитализированы. Грузовой самолёт выполнял рейс из испанского Виго в Стамбул с технической остановкой в украинском городе. На данный момент приоритетными считаются две предварительные версии причин трагедии — у воздушного судна закончилось топливо или ошибку допустил пилот. МВД Украины возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности полётов.

Пять человек погибли при аварийной посадке грузового самолёта Ан-12 неподалёку от Львова на Украине. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. По его словам, выжили трое. Одного из пострадавших не сразу удалось достать, так как ему придавило ногу.

«На 10:00 (совпадает с московским. — RT) — то, что удалось услышать на месте происшествия: пять трупов, двоих достали живыми, одного живого не могут достать... На 10:05 достали третьего. Сломана нога, был прижат — живой», — написал он в Facebook.

Информацию о пяти погибших подтвердил и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. В своём Facebook он рассказал о произошедшей аварии, однако сначала сообщал о трёх погибших и трёх тяжело раненных. Затем он обновил информацию, сообщив, что число погибших возросло до пяти.

По словам чиновника, Ан-12 авиакомпании «Украина Аэроальянс» выполнял чартерный грузовой рейс из города Виго в Испании во Львов, однако был вынужден совершить аварийную посадку в районе села Сокольники, не долетев до аэродрома. Министр сообщил, что на борту были семь человек экипажа и один сопровождающий. По предварительной версии, авария произошла из-за закончившегося в баках топлива, добавил Криклий.

«По предварительным данным, аварийная посадка осуществлена в связи с закончившимся горючим. Начато расследование. Соболезнования близким и родным», — написал министр.

На сайте Министерства инфраструктуры отмечается, что рейс был из Виго в Стамбул, а во Львове была запланирована техническая остановка. Сам инцидент, по данным ведомства, произошёл в районе 6:40 утра.

В связи с ЧП на некоторое время закрыли аэропорт Львова. По словам Зинкевича, это произошло в 9:15, но уже в 10:00 была разрешена посадка борту из польского Гданьска.

«Рассматриваются две версии»

На сайте главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) по Львовской области сообщается, что самолёт исчез с радаров в районе семи утра. В этот момент он находился в 13,7 км от аэропорта Львова.

«В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку. В 7:46 самолёт Ан-12 найден на расстоянии 1,5 км от взлётно-посадочной полосы. Спасатели деблокировали трёх пострадавших из повреждённого самолёта, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения Львова. В результате падения самолёта пять человек погибли», — говорится в сообщении ведомства.

Всего ГСЧС привлекла порядка 70 человек и 14 единиц техники для ликвидации последствий.

На данный момент приоритетными считаются две версии аварии — нехватка топлива и ошибка пилота. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк. По его словам, в районе Львова в этот момент был сильный туман.

«Сейчас рассматриваются две версии, первая — это то, что кончилось горючее, а вторая — это ошибка пилота, потому что самолёт выходил не на визуальный заход, а на инструментальный. Поэтому то, что была плохая погода (а там на самом деле был очень сильный туман, подо Львовом), не влияет. Сейчас, на данный момент, все обстоятельства расследуются», — сказал он.

Также замминистра рассказал, что на борту было 10 тонн груза. Какого именно, чиновник не уточнил. По словам мэра Львова Андрей Садового, именно груз, находившийся в самолёте, фактически привёл к гибели находившихся на борту.

«Кабина полностью срезана, всё разбросано. Груз, который был в самолёте, задавил людей, которые там находились», — приводит его слова сайт горсовета.

МВД Украины завело уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспорта», сообщили в пресс-службе.

В эксплуатации с 1968 года

Бортовой номер этого самолёта — UR-CAH. «Украина-Аэроальянс», которой Ан-12 принадлежит с 2012 года — небольшая компания, владеющая всего семью самолётами.

На сайте авиакомпании отмечается, что воздушное судно эксплуатируется уже 51 год. Его первым эксплуатантом была Военно-транспортная авиация ВВС СССР.

С 1995 года он использовался авиакомпанией «Львовские авиалинии» — до 2007 года. Отметим, что ещё через два года компания перестала выполнять рейсы, а в 2011 году была ликвидирована.

В период 2007 — 2012 годы Ан-12 эксплуатировался украинской авиакомпанией «Меридиан», после чего и попал к «Украине-Аэроальянс».

На сайте последней сообщается, что, помимо частных перевозок, организация сотрудничает с правительственными и общественными организациями. Так, она «тесно сотрудничает с ООН и НАТО по доставке срочных грузов, в том числе военного и двойного назначения».

В 2015 году «Украина Аэроальянс» прошла продление сертификата для эксплуатации Ан-12. При этом ознакомиться с эксплуатационными документами UR-CAH на сайте не представляется возможным — на момент написания статьи ресурс выдавал ошибку при попытке это сделать.