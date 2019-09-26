Следователи назвали версии жёсткой посадки Boeing 767 в Барнауле

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Ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание рассматриваются в качестве основных версий ЧП с самолётом Boeing 767-300, который совершил жёсткую посадку в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления СК России на транспорте.
Следователи назвали версии жёсткой посадки Boeing 767 в Барнауле
  • © Западно-Сибирское СУТ СК России

«Рассматриваются две версии причины инцидента с Boeing в аэропорту Барнаула: ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание. Точнее будет известно после ряда экспертиз, изучения большого объёма документов», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Следователи также уточнили, что срок предварительного следствия составит два месяца.

25 сентября самолёт Boeing 767-300 совершил жёсткую посадку в аэропорту Барнаул. По последним данным, после ЧП за помощью медиков обратились 56 человек.

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