Следователи назвали версии жёсткой посадки Boeing 767 в Барнауле
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«Рассматриваются две версии причины инцидента с Boeing в аэропорту Барнаула: ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание. Точнее будет известно после ряда экспертиз, изучения большого объёма документов», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Следователи также уточнили, что срок предварительного следствия составит два месяца.
25 сентября самолёт Boeing 767-300 совершил жёсткую посадку в аэропорту Барнаул. По последним данным, после ЧП за помощью медиков обратились 56 человек.