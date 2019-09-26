«Началась паника, давка»: что известно о жёсткой посадке самолёта в Барнауле

Boeing 767 авиакомпании Azur Air с 344 людьми на борту совершил жёсткую посадку в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края. Во время маневрирования на взлётно-посадочной полосе произошло возгорание стойки шасси. В результате ЧП, по данным СК России, пострадали 56 человек, тем не менее ни у кого из них серьёзных травм нет. Самолёт летел из вьетнамского города Камрань и, по словам пассажиров, до приземления полёт проходил нормально. Пилоты посадили воздушное судно со второй попытки — в первый раз лайнер несколько раз коснулся ВПП, но вынужден был уйти на второй заход. Очевидцы утверждают, что само приземление было не жёстким, а все травмы были получены из-за паники, начавшейся уже после остановки борта. Транспортная прокуратура региона начала проверку по факту инцидента.

Во время посадки самолёта Boeing 767 авиакомпании Azur Air в Барнауле загорелась правая стойка шасси. Приземление было жёстким, в связи с этим пострадали по меньшей мере 49 человек, сообщили в МЧС. Серьёзных травм никто не получил. Всего на борту были 344 человека — 334 пассажира и десять членов экипажа.

«Серьёзно пострадавших нет, 49 человек обратились за различной помощью. Ситуация по оказанию медпомощи пассажирам находится на контроле министра здравоохранения Алтайского края и оперативно передается губернатору Виктору Томенко», — говорится на сайте алтайского МЧС.

ЧП случилось около 21:20 (17:20 мск), когда самолёт, летевший из вьетнамского города Камрань, приземлился в Барнауле. ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщил, что число пострадавших увеличилось до 56 человек.

«Количество обратившихся за помощью в медсанчасть аэропорта на сегодняшнее утро составило 56 человек, одна пассажирка находится в больнице», — сказала собеседница агентства.

Остальных пострадавших медики отпустили домой, уточнила она.

«Авиакомпания окажет материальную помощь»

Стойка шасси загорелась уже после приземления, когда самолёт ехал по взлётно-посадочной полосе, рассказали в авиакомпании. Несмотря на огонь, воздушное судно само остановилось в конце ВПП. После остановки экипаж сразу начал эвакуацию.

Отмечается, что по меньшей мере у трёх человек есть подозрения на перелом. Azur Air заверила, что окажет материальную помощь пострадавшим. При этом в компании заявляют, что на борту был 331 человек.

«На борту находился 331 человек. Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа Azur Air все пассажиры были экстренно эвакуированы, — говорится на сайте компании. — Пострадавшим пассажирам авиакомпания окажет материальную помощь. Azur Air прикладывает максимум усилий для решения сложившейся ситуации, работает оперативный штаб».

Также авиакомпания готова разместить иногородних пассажиров в гостинице, а остальным оплатить дорогу до дома. Для тех, кто должен был другим рейсом на этом же самолёте отправиться из Барнаула в Камрань, был выделен резервный борт. Представитель компании рассказал ТАСС, что он уже вылетел.

«Резервный борт вылетел в Камрань, на борту находятся 366 пассажиров», — сказал он.

Другие рейсы, вылетающие из аэропорта Барнаула, будут отправляться без задержек, сообщили в пресс-службе правительства.

«Самолёт, который вылетит во Вьетнам вместо пострадавшего, прибудет в Барнаул через несколько часов. Утренние рейсы из Барнаула по причинам, связанным с работой аэропорта, задерживаться не будут», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Аэропорт Барнаула

© Кадр: видео RT

«Приземление не было жёстким»

Как рассказали видеоагентству RT Ruptly пассажиры самолёта, возгорание произошло во время второй попытки посадки. В первый раз воздушное судно трижды коснулось шасси взлётно-посадочной полосы, после чего сделало круг над аэропортом.

«Шасси на посадке три раза ударились, и мы пошли опять на взлёт. То есть мы сделали дополнительный круг, пошли на вторую посадку. В принципе, удачно приземлились, но нас не выпускали из самолёта. Естественно, началась паника, давка, крики», — сказала Евгения Антипова.

Не считая инцидента при посадке, сам полёт проходил нормально, добавила женщина. По её словам, травмы люди получили не из-за приземления, а вследствие паники.

«Приземление не было жёстким, но, когда спускались по воздушным трапам (пассажиры. — RT), в панике скидывали друг друга, сами понимаете. Сотрясения, может, переломы», — уточнила Антипова.

По словам Виктора Маковицких, также бывшего на борту самолёта, после приземления люди чувствовали себя спокойно — они аплодировали пилотам и уже начали доставать свои сумки из отделений над креслами.

«Стюардесса — молодец, подходит и говорит: «Самолёт ещё не дошёл до пункта, присядьте». Люди сели, а в это время, скорее всего, они (экипаж. — RT) открыли выходы, чтобы паники не было», — сказал он.

Его жена Светлана Маковицких отметила, что люди из головы и хвоста самолёта эвакуировались, а те, кто сидел в середине, оставались внутри до тех пор, пока в салоне не появился дым.

«Они-то выскочили самые первые, а мы сидим — (говорили. — RT) ждать и ждать... Поворачиваемся — ни хвоста, ни переда нет. И уже дым пошёл. Ну разве так можно? Нас лично никто не пригласил и не сказал идти к выходу. Мы сами. Эта толпа с детьми стала визжать, кричать, мама ребёнка потеряла, давай прыгать», — рассказала Светлана.

Ведётся проверка

В связи с инцидентом зампредседателя правительства региона Игорь Степаненко и глава алтайского ГУ МЧС Александр Макаров по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Главное, что требовалось сделать в ходе работы комиссии, — определить первоочередные меры для помощи пострадавшим. Так, было принято решение оперативно разместить иногородних пассажиров в гостинице и обеспечить питанием.

В связи с инцидентом Барнаульская транспортная прокуратура начала собственную проверку. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«По предварительной информации, на борту следовавшего из аэропорта Камрань воздушного судна авиакомпании Azur Air после его посадки в аэропорту Барнаула произошло задымление правой стойки шасси. По данному факту Барнаульской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов», — говорится на сайте ведомства.

Как рассказали в Минтрансе Алтайского края, все службы аэропорта сработали оперативно. Так, в 21:13 командир воздушного судна сообщил о «возможном возгорании» стойки шасси, в 21:15 спасательные службы уже были у самолёта, а в 21:26 задымление было ликвидировано.

«На борту находились 344 человека,включая десять членов экипажа. Высадка части пассажиров осуществлялась по аварийным трапам. Тяжких телесных повреждений при этом никто из граждан не получил. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно», — говорится на сайте регионального Минтранса.

Примечательно, что в день инцидента спасательные службы в аэропорту Барнаула провели учения по ликвидации возгорания самолёта. Согласно легенде, в воздушное судно ударила молния, после чего оно вынужденно произвело аварийную посадку, во время которой было разрушено правое крыло и загорелось топливо.

Учения МЧС в аэропорту Барнаула, 25 сентября 2019 года

globallookpress.com

© EMERCOM of Russia

«После завершения учений представители различных служб подвели итоги, подробно обсудили ход мероприятия, а также приняли решение ещё более активно взаимодействовать, организовывать совместную работу в будущем. Цель — обеспечение безопасности граждан в случае реальной угрозы», — говорится на сайте МЧС.