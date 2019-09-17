Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в аэропорту Тивата

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Пассажирский самолёт А321 российской авиакомпании Red Wings совершил аварийную посадку в аэропорту черногорского города Тиват.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. 

Отмечается, что лайнер следовал из Москвы в Тиват, однако во время посадки в черногорском городе шасси самолёта начали дымиться. 

«Наша пожарно-спасательная служба исключительно быстро охладила шасси и предотвратила повреждения самолёта», — сообщил сотрудник пресс-службы.

Уточняется, что открытого пламени в ходе инцидента зафиксировано не было. Никто из пассажиров не пострадал.

Самолёт было решено не отправлять в Москву и он остался в Тивате. Ожидается, что вскоре его осмотрят специалисты. 

Ранее в аэропорту Южно-Сахалинска совершил аварийную посадку самолёт A320 авиакомпании «Сибирь».

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