Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в аэропорту Тивата
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Отмечается, что лайнер следовал из Москвы в Тиват, однако во время посадки в черногорском городе шасси самолёта начали дымиться.
«Наша пожарно-спасательная служба исключительно быстро охладила шасси и предотвратила повреждения самолёта», — сообщил сотрудник пресс-службы.
Уточняется, что открытого пламени в ходе инцидента зафиксировано не было. Никто из пассажиров не пострадал.
Самолёт было решено не отправлять в Москву и он остался в Тивате. Ожидается, что вскоре его осмотрят специалисты.
Ранее в аэропорту Южно-Сахалинска совершил аварийную посадку самолёт A320 авиакомпании «Сибирь».