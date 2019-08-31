В Южно-Сахалинске совершил аварийную посадку A320

В аэропорту Южно-Сахалинска совершил аварийную посадку самолёт A320 авиакомпании «Сибирь».

«Экипаж Airbus А320 авиакомпании «Сибирь», совершавший рейс Владивосток — Южно-Сахалинск, в 09:44 (01:44 мск) благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту областного центра», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в аэропорту были мобилизованы все специальные подразделения для возможного выполнения аварийно-спасательных работ.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту вынужденной посадки в Екатеринбурге самолёта «Уральских авиалиний».