В Южно-Сахалинске совершил аварийную посадку A320
- © РИА Новости
«Экипаж Airbus А320 авиакомпании «Сибирь», совершавший рейс Владивосток — Южно-Сахалинск, в 09:44 (01:44 мск) благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту областного центра», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что в аэропорту были мобилизованы все специальные подразделения для возможного выполнения аварийно-спасательных работ.
Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту вынужденной посадки в Екатеринбурге самолёта «Уральских авиалиний».