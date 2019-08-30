СК начал проверку после вынужденной посадки самолёта в Екатеринбурге

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Следователи начали проверку по факту вынужденной посадки в Екатеринбурге самолёта «Уральских авиалиний», сообщает уральское следственное управление на транспорте СК России.
СК начал проверку после вынужденной посадки самолёта в Екатеринбурге
  • © Global Look Press

«Следователями... проводится осмотр места происшествия, воздушного судна, опрашиваются члены экипажа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту находились 193 пассажира, из них 22 ребёнка, а также четыре члена экипажа. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Худжанд, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга, так как столкнулся со стаей птиц при взлёте.

15 августа самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» А321 после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку из-за столкновения со стаей чаек.

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов в беседе с НСН прокомментировал жёсткую посадку A321.

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