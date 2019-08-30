Стала известна причина вынужденной посадки самолёта в Екатеринбурге

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Худжанд, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга, так как столкнулся со стаей птиц при взлёте. Об этом информирует Уральская транспортная прокуратура.

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«Причиной вынужденной посадки послужило столкновение воздушного судна со стаей птиц при взлёте в аэропорту Санкт-Петербурга», — заявили в прокуратуре. На борту воздушного судна находились 193 пассажира и четыре члена экипажа. Пострадавших в результате произошедшего нет. После инцидента прокуратура организовала проверку. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Уральских авиалиний», самолёт после посадки был осмотрен специалистами. Повреждений не обнаружено. Уточняется, что самолёт продолжит полёт после дозаправки. Ранее пассажирский самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге.