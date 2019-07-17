«Соучастие в террористических актах»: на Украине могут укрываться боевики ИГ

Как выяснил RT, украинские власти не удовлетворили запрос РФ на экстрадицию российского гражданина, который воевал на стороне ИГ* в Сирии. Мужчину задержали в Киеве по запросу Интерпола ещё в 2015 году, однако до сих пор Киев не передал преступника России. Запрос RT о его нынешнем статусе также остался без ответа. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что на Украине действуют экстремисты, в том числе боевики, которые вернулись в Европу с Ближнего Востока. Эксперты отмечают, что Киев не только отказывается от сотрудничества с Москвой в сфере борьбы с терроризмом, но и фактически укрывает преступников. Аналитики полагают, что в конечном итоге это может ударить по самой Украине.

Гражданин России Муталиб Магамедов сражался на стороне «Исламского государства»* в Сирии, а потом, как и тысячи других экстремистов, бежал из страны.

По имеющимся данным, в 2015 году его задержали в Киеве по ордеру Интерпола.

Россия незамедлительно отправила запрос на экстрадицию Магамедова, но украинские власти до сих пор ничего не сообщают о его местонахождении. Запрос RT о его нынешнем статусе также остался без ответа.

Другой член ИГ, Меджид Магомедов, был задержан в России на территории Смоленской области в сентябре 2018 года. Как выяснило следствие, уроженец Дагестана по заданию СБУ и руководителей «Правого сектора»** планировал убийство одного из лидеров ополчения ДНР.

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Кроме того, по данным ФСБ, в 2018 году Меджид Магомедов приезжал на Украину, где вёл переговоры о ресурсном обеспечении нелегальных бандформирований на Северном Кавказе.

В ходе допроса преступник рассказал, что СБУ и украинские радикальные организации снабжали боевиков взрывчатыми веществами и оружием для совершения террористических актов на территории России.

«Очень опасный шаг со стороны украинской власти»

Как указывают эксперты, Киев отказывается от сотрудничества с Россией даже в таких важнейших областях, как противодействие терроризму, а порой просто закрывает глаза на деятельность радикальных элементов на своей территории. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что русофобия на Украине превалирует над всем, в частности над здравым смыслом и необходимостью противостоять реальным угрозам.

«Украинские власти, находясь в плену созданной ими же русофобии, уклоняются от того, чтобы выполнять международные обязательства и противостоять тем проблемам, которые стоят перед всем миром — проблемам терроризма. Хочется надеяться, что новая власть, которая сейчас пытается утвердиться на Украине, изменит градус и поймёт, что есть границы, пределы различного рода неприязни и есть поле, где необходимо сотрудничать, вести переговоры и быть уверенными, что можно обратиться друг к другу за помощью», — заметил эксперт.

При этом он выразил сожаление, что на деятельность экстремистов и радикальных организаций на Украине Запад не обращает внимания.

«В Европе избегают принципиальных оценок украинского поведения. Но, с другой стороны, нам надо посмотреть, как сейчас в Европе в целом относятся к разного рода ценностям. Всё это носит условный характер. Самый простой пример: ежегодно Россия в рамках ООН предлагает резолюции по недопущению ксенофобии, но страны Европы всегда это игнорируют, не поддерживают. Так что их поведение по отношению к Украине не исключение, а следование старым тенденциям», — констатировал Оленченко.

В свою очередь, украинский политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что об использовании террористов украинскими властями известно уже давно.

«Те, кто воевал за ИГ в Сирии и кому в Россию возвращаться опасно, могут совершенно спокойно чувствовать себя на территории Украины. Это очень опасный шаг со стороны украинской власти. Такой бумеранг может обернуться против них самих. Использование террористов в политических действиях — соучастие в террористических актах», — заявил собеседник RT.

В декабре 2018 года британская газета The Times опубликовала материал, посвящённый членам чеченского батальона имени Шейха Мансура. В нём говорилось о боевиках, принимающих участие в конфликте в Донбассе на стороне Киева. Некоторые из членов отряда признались, что проходили подготовку в лагерях ИГ, расположенных в Ираке и Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).