Выживших нет: в ЛНР спасатели подняли из шахты тела всех 17 погибших горняков

В самопровозглашённой Луганской народной республике завершилась поисково-спасательная операция на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка. Из-под завалов извлекли тела всех 17 горняков, находившихся под землёй в момент взрыва метана. Власти ЛНР пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и объявили 29 апреля днём траура. Отметим, что на месте ЧП работали сотрудники МЧС России, прибывшие в Донбасс по просьбе руководства ЛНР.

Власти самопровозглашённой Луганской народной республики объявили днём траура понедельник, 29 апреля, в связи с гибелью горняков на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка Лутугинского района ЛНР. По всей территории республики будут приспущены флаги, культурным учреждениям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Глава республики Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших, а также всем пострадавшим.

«Скорбя по гражданам ЛНР, погибшим в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате аварии, произошедшей 25 апреля 2019 года на шахте «Схидкарбон», соболезнуя их родным и близким, а также всем пострадавшим... постановляю: объявить 29 апреля 2019 года днём траура в ЛНР», — говорится в указе.

Жертвами трагедии в посёлке Юрьевка Лутугинского района стали 17 человек. Тела всех погибших горняков были извлечены из-под завалов. Напомним, что на шахте «Схидкарбон» утром 25 апреля произошёл взрыв метана.

«Трагедия на шахте «Схидкарбон» унесла жизни 17 шахтёров. Их тела уже подняты на поверхность. Уверен, что сегодня весь Донбасс, вся Россия сопереживают родственникам и близким погибших», — написал Пасечник в Twitter.

Руководитель самопровозглашённой Луганской народной республики добавил, что власти окажут всю необходимую помощь и поддержку семьям пострадавших и погибших, им также будут выплачены компенсации.

Шахта «Схидкарбон», расположенная в Лутугинском районе ЛНР, является одним из угледобывающих предприятий республики. Добытые энергоресурсы поставляются на Алчевский металлургический комбинат, а также в ДНР — на металлургические предприятия Макеевки и Енакиева. Отметим, что добыча угля на «Схидкарбоне» не велась из-за активных боевых действий в этом регионе в течении 3,5 лет, начиная со второй половины 2014 года. Работа шахты была возобновлена в январе 2018-го.

Помощь российских спасателей

Отметим, что в поисково-спасательной операции под Луганском был задействован отряд горноспасателей МЧС России из Ростовской области. Российские спасатели прибыли на место ЧП утром 26 апреля.

«По просьбе луганских властей для оказания помощи в ликвидации последствий МЧС России направило из города Шахты горноспасателей, дислоцированных в Ростовской области, с необходимым для проведения аварийно-спасательных работ оборудованием», — говорилось в сообщении Главного управления МЧС по области.

После завершения поисково-спасательной операции сотрудники российского министерства направились к месту постоянной дислокации.

В пресс-службе МЧС ЛНР отметили, что российские коллеги оказали неоценимую помощь в проведении спасательных работ. Подчёркивается, что все поставленные задачи были выполнены в полном объёме. Наряду с этим горноспасатели из РФ также подарили коллегам из Луганска спасательное оборудование.

Глава республики Леонид Пасечник также выразил благодарность горноспасателям из РФ, откликнувшимся на просьбу о помощи.

«Хочу поблагодарить штаб и службы спасения, которые принимают участие в ликвидации последствий аварии, за слаженную и оперативную работу. Отдельное спасибо за помощь и поддержку — братской России», — заметил он.

«Человек устроен так, что верит в чудо до последнего»

Отметим, что на место чрезвычайного происшествия в посёлке Юрьевка Лутугинского района ЛНР прибыла съёмочная группа RT. Корреспондент телеканала Роман Косарев также сообщил, что тела всех 17 погибших горняков были подняты на поверхность.

«Для меня это не первая и, к сожалению, не последняя подобная съёмка. Причину аварии наверняка объявят позже, но погибших мужчин уже не вернёшь», — подчеркнул он.

По его словам, ещё в начала поисково-спасательных работ все понимали, что шансы найти кого-либо из оказавшихся под завалами людей ничтожно малы.

«Утром в пятницу к шахте начали прибывать родственники погребённых под землёй горняков. На тот момент на поверхность были подняты только два тела. Трезво оценив ситуацию и поговорив с шахтёрами на месте, я понимал, что выживших не будет. Многие родные тоже это понимали, но человек устроен так, что верит в чудо до последнего», — заметил он.