Тела всех 17 погибших при взрыве извлекли из шахты в ЛНР

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В самопровозглашённой Луганской народной республике извлекли из-под завалов тела всех 17 горняков на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своём Twitter.
Тела всех 17 погибших при взрыве извлекли из шахты в ЛНР
  • РИА Новости

«Трагедия на шахте «Схидкарбон» забрала жизни 17 шахтёров. Их тела уже подняты на поверхность», — написал Пасечник.

Также он сообщил, что в связи с гибелью горняков 29 апреля объявлено днём траура.

Ранее в ЛНР на угольной шахте «Схидкарбон», в которой находились 17 человек, произошёл взрыв метана

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