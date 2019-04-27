Тела всех 17 погибших при взрыве извлекли из шахты в ЛНР
- РИА Новости
«Трагедия на шахте «Схидкарбон» забрала жизни 17 шахтёров. Их тела уже подняты на поверхность», — написал Пасечник.
Также он сообщил, что в связи с гибелью горняков 29 апреля объявлено днём траура.
Трагедия на шахте «Схидкарбон» забрала жизни 17 шахтеров. Их тела уже подняты на поверхность. Уверен, что сегодня весь Донбасс, вся Россия сопереживает родственникам и близким погибших.— Леонид Пасечник (@glavalnr) 27 апреля 2019 г.
Ранее в ЛНР на угольной шахте «Схидкарбон», в которой находились 17 человек, произошёл взрыв метана.