Слезоточивый газ и резиновые пули: десятки человек пострадали в ходе протестов против строительства ГЭС в Грузии

В Панкисском ущелье в Грузии протест против строительства ГЭС перерос в столкновения с полицией. Митингующие подожгли автомобиль МВД и экскаватор. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и резиновые пули. В результате беспорядков пострадали по меньшей мере 55 человек, из которых 38 — правоохранители. Члены грузинского кабмина отправились на переговоры с местными жителями. В итоге было решено приостановить строительство. Его пообещали возобновить только в том случае, если на это согласятся 90% населения, уточнили в МВД.

В Панкисском ущелье в Грузии прошёл митинг против строительства «Хадори ГЭС 3». На нём присутствовало около 300 жителей местных поселений.

Протестующие начали блокировать работу строителей, подожгли автомобиль МВД и экскаватор. В ответ на это полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Всего пострадали 55 человек, из которых 38 — правоохранители.

«Члены определённой группы людей из местного населения напали на полицию, стали бить дубинками и забрасывать камнями, в результате чего произошла мобилизация дополнительных сил полиции. Определённая часть местного населения оказала сопротивление полиции. Была повреждена полицейская техника, пострадали сотрудники полиции и граждане», — приводит ТАСС текст заявления пресс-службы МВД.

Отмечается, что 23 сотрудника остаются госпитализированными. Возбуждены уголовные дела о нападении на сотрудников полиции и поджоге имущества.

В свою очередь, грузинский «Первый канал» сообщает о 40 пострадавших и 30 госпитализированных.

«Пострадавшие при столкновениях 30 человек остаются в Телавской реферальной клинике, среди них 27 правоохранителей, один журналист и два участника акции», — сказала директор клиники Хатуна Чониашвили.

При этом она подчеркнула, что все пациенты находятся в стабильном состоянии и большинство из них будут выписаны в течение дня.

В правительстве Грузии заявили о готовности к диалогу с местным населением по вопросу строительства ГЭС.

«По заданию премьер-министра в Панкисское ущелье отправились вице-премьер, глава МВД Георгий Гахария, второй вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили, министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили и советник премьера по вопросам регионального развития Созар Субари», — говорится в заявлении кабмина.

Обращаясь к населению, в правительстве подчеркнули, что компания, занимающаяся строительством ГЭС, также реализует социальные проекты, а сама электростанция позволит обеспечить энергобезопасность страны.

«Население Панкиси получит обновлённую дорожную и энергетическую инфраструктуру. Это означает, что в рамках проекта будут созданы новые рабочие места. Вместе с тем местный бюджет будет регулярно пополняться налогами, что будет направлено на развитие региона и благополучие его населения. Кроме того, будет создан специальный фонд, управлять которым будет местное население», — добавили в правительстве.

Беспорядки в Грузии

«Единственный путь — это соглашение»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что готова в рамках своих возможностей способствовать разрешению конфликта.

«Я внимательно слежу за событиями, происходящими в Панкисском ущелье. Я готова в рамках своей компетенции сделать всё, чтобы защитить законные интересы как всего государства, так и каждого человека. Единственный путь — это соглашение», — написала она в Facebook.

По итогам переговоров между министром внутренних дел Грузии Георгием Гахарией и местными жителями было принято решение приостановить строительство ГЭС.

«Сейчас мы должны остановиться и обсудить, кто ошибся и как. Если кто-то перейдёт и нарушит закон, это отдельная тема. Что касается этой ГЭС, строители продолжат говорить с вами и будет принято то решение, по которому договорится местное население. Вы должны знать одно: кидание камней — это не выход. Поэтому сейчас мы должны успокоиться и вести так себя, как это соответствует нашему братству и многовековой истории», — сказал Гахария.

«Мы приняли решение, что ГЭС будет построена только в случае согласия 90% населения», — подчеркнул министр.

«Мы будем бороться до конца»

Панкисское ущелье расположено примерно в 60 км от российско-грузинской границы. Строительство ГЭС в этом регионе должно было начаться ещё весной 2018 года, однако из-за протестов местных жителей пришлось приостановить проект.

Люди боятся, что из-за возведения объекта их переселят. Об этом Sputnik Грузия рассказал местный житель Малхаз Метопришвили.

«Строительство ГЭС означает, что они хотят нас переселить. Мы никуда не уедем, мы будем бороться до конца. Если тут построят ГЭС, всё вокруг превратится в болото», — сказал он.

При этом, как сообщает Sputnik, ранее власти проводили экспертизу, согласно которой прилегающему селу Биркиани ничто не угрожает.