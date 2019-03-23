«В соответствии с законом»: столица Казахстана официально переименована из Астаны в Нур-Султан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в Конституцию и указ об официальном переименовании столицы республики из Астаны в Нур-Султан. По словам главы Минюста РК Марата Бекетаева, поправки внесены в полном соответствии с законами страны. Конституционный совет Казахстана также признал изменения соответствующими нормам основного закона республики. Отмечается, что переименование столицы не затрагивает жизненно важных вопросов и связано с признанием исторической роли и увековечиванием заслуг первого президента РК Нурсултана Назарбаева.

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в Конституцию страны, а также указ об официальном переименовании столицы республики из Астаны в Нур-Султан. Об этом сообщается на официальном интернет-портале главы государства.

«В соответствии со статьёй 9 закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» постановляю переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан», — отмечается в указе.

Решение вступает в силу со дня его первой официальной публикации, которая должна произойти в понедельник, 25 марта. Эту информацию сообщили агентству Интерфакс-Казахстан в Минюсте республики.

Согласно 9-й статье закона об административно-территориальном устройстве Казахстана, на которую есть ссылка в тексте указа, президент страны «с учётом мнения местных представительных и исполнительных органов» среди прочего решает вопросы наименования и переименования областей, районов и городов, а также вопросы уточнения и изменения транскрипции их названий.

По словам министра юстиции Казахстана Марата Бекетаева, поправки о переименовании столицы государства внесены в Конституцию в полном соответствии с законами республики.

Глава ведомства рассказал, что президент ранее передал этот вопрос на рассмотрение парламента, который на совместном заседании обеих палат принял закон о внесении поправок в Конституцию. При этом было предоставлено необходимое положительное заключение Конституционного совета.

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Отмечается, что представление по переименованию вносится президенту на основании заключения республиканской ономастической комиссии (созданный в 2013 году орган, занимающийся вопросами наименования административно-территориальных единиц Казахстана) и с учётом мнения как местного населения, так и органов власти. В данном случае все необходимые слушания и процедуры были соблюдены ещё 20 марта, когда местные власти и ономастическая комиссия выдали положительное заключение на переименование города.

«Министр юстиции ещё раз подчеркнул, что несмотря на короткие сроки, все процедуры проведены в строгом соответствии с действующим законодательством. Марат Бекетаев отметил, что решение о присвоении столице имени Елбасы — Нур-Султан — является важнейшим событием в истории Казахстана», — сообщили в пресс-службе Минюста.

Титул Елбасы («лидер нации») был присвоен первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в 2010 году.

Также в субботу, 23 марта, было опубликовано заключение Конституционного совета РК, который признал соответствующим нормам закона законопроект о переименовании Астаны и внесении изменений в Конституцию. В частности, в документе отмечается, что вносимые в основной закон республики изменения, касающиеся переименования её столицы, связаны с «признанием исторической роли и увековечиванием заслуг» Назарбаева перед народом Казахстана и не затрагивают вопросы независимости государства, его территориальной целостности или основополагающих принципов деятельности страны.

«Конституционно подтверждается историческая миссия Нурсултана Абишевича Назарбаева в качестве основателя нового независимого государства Казахстан, обеспечившего его единство, защиту Конституции, прав и свобод человека и гражданина; внесшего благодаря своему конституционному статусу и личным качествам решающий вклад в становление и развитие суверенного Казахстана, в том числе конституционных ценностей основного закона и основополагающих принципов деятельности республики», — отметили в Конституционном совете.

Напомним, что изначально город, который отныне называется Нур-Султан, назывался Акмолинск и был основан в 1830 году в качестве форпоста. В 1961 году населённый пункт переименовали в Целиноград, в 1992-м — в Акмолу, а в мае 1998 году — в Астану. За несколько месяцев до этого Нурсултан Назарбаев принял решение перенести столицу Казахстана из Алматы в Акмолу.

Вопрос о том, чтобы столица Казахстана носила имя первого главы республики, вынес на обсуждение новый президент РК Касым-Жомарт Токаев — практически сразу после вступления в должность 20 марта.

«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника — первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан», — заявил он.

Позднее эту инициативу поддержали власти города и депутаты местного маслихата, предложившие топоним Нур-Султан. Причём аким столицы Бахыт Султанов заявил, что несмотря на переименование города, жители города по-прежнему будут называться астанчанами.

«По предложению президента наш город переименовывается в Нур-Султан. Эта инициатива направлена на то, чтобы выразить благодарность и уважение народа первому президенту за его инициативу и реализацию идеи создания страны Великой степи, за всё то, что он сделал для её столицы. При этом мы — все жители столицы — остаёмся астанчанами. Это уже устоявшийся термин», — заявил Султанов.