«Открытый призыв к военным действиям»: как в России отреагировали на заявление Киева о «возвращении Москвы и Кубани»

Украинские официальные лица, говоря о необходимости «вернуть Москву и Кубань», открыто призывают к началу военных действий против России. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Ранее украинский чиновник подчеркнул, что гражданам страны перед поездкой в Россию, сначала нужно «надевать форму, брать автомат и идти воевать». Российские парламентарии назвали его заявление недопустимым для представителей власти, отметив, что такие высказывания создают «атмосферу нетерпимости» на Украине. Эксперты при этом считают, что Киеву необходимо позаботиться о создании рабочих мест в стране, потому что именно их нехватка заставляет украинцев выезжать в Россию и другие страны.

Заявления украинских властей о «возвращении Москвы и Кубани» можно расценивать как прямой призыв к началу военных действий. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна

По мнению сенатора, подобные высказывания создают «атмосферу нетерпимости» на Украине.

«Это ещё раз показывает уровень политической культуры на Украине. Уровень министров Украины, которые открыто призывают к военным действиям. Министры и правительство должны были бы стремиться к миру на самом деле», — отметил Сергей Цеков.

Ранее в ходе интервью на телеканале «Громадське ТВ» министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, отвечая на вопрос журналиста об украинцах, которым необходимо ездить в Россию, предложил «возвратить Кубань и Москву».

«Надевать форму, брать автомат, идти воевать, и потом, после возвращения Кубани и Москвы, можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать (в Россию. — RT)», — сказал Омелян. Кроме того, во время интервью чиновник отметил, что «по его личному убеждению, украинским гражданам ездить в Россию нечего».

В августе 2018 года украинский министр заявил, что власти страны рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

«На грани безумия»

Заявление министра инфраструктуры — это прямой призыв к агрессии, согласился зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

«Это же практически напрямую призыв к агрессии, что недопустимо для политиков и руководителей такого ранга. Вместо того, чтобы наводить порядок, выполнять Минские соглашения, Минск-2 на Донбассе, они всячески пытаются отвлечь внимание и сделать из России агрессора, хотя всё наоборот», — подчеркнул Швыткин.

«Маниакальным бредом» слова Омеляна назвал и председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Из Киева слышны заявления, относящиеся не столько к сфере политики, сколько к области психиатрии. Какой-то маниакальный бред про Москву, про Кубань, призывы «брать автоматы»... », — написал он в Twitter.

Из Киева слышны заявления, относящиеся не столько к сфере политики, сколько к области психиатрии. Какой-то маниакальный бред про Москву, про Кубань, призывы «брать автоматы»... Их авторам можно сказать лишь одно : аптека - за углом, консультация у психиатра - третий дом справа. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 октября 2018 г.

Вместе с тем эксперты полагают, что заявления Омеляна можно объяснить намерением министра инфраструктуры принять участие в выборах в парламент. Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин не исключил, что Владимир Омелян хочет привлечь голоса наиболее радикальной части общества.

«Поэтому развлекается вот такими безумными заявлениями. Им эти заявления нравятся, я имею в виду националистов на западе страны. И поэтому он начал свою избирательную кампанию», — предположил Жарихин.

«Не осталось рабочих мест»

Несмотря на заявления представителей украинских властей о том, что украинцам «нечего делать» в России, в стране не стремятся обеспечить граждан рабочими местами, отметил в беседе с RT Юрий Швыткин.

«Они (представители украинской власти. — RT) не понимают, что сегодня отсутствие работы, нормальной зарплаты влечёт людей в Россию, которая достаточно доброжелательно относится к украинцам, как к братскому народу. И это, конечно, украинскому руководству не нравится. Они хотят ещё больше углубить разрыв между двумя народами», — сказал депутат.

При этом, по мнению Владимира Жарихина, попытки Киева прекратить железнодорожное сообщение с Россией не смогут остановить граждан от поездок на заработки.

«На Украине рабочих мест не осталось. Провозгласив себя великой аграрной державой, они действительно находят рабочие места для жителей села, правда тоже не для всех. А для жителей городов работы не осталось. Предприятия закрываются. Людям надо содержать свои семьи. Такие попытки чисто словесно остановить, они, конечно, не дадут результата», — заключил Жарихин.

По мнению сенатора Цекова, подобная риторика наоборот стимулирует выезд украинских граждан за пределы страны.

«Но всё это им аукнется через некоторое время, причём со стороны самих же граждан Украины, которые вспомнят и данное заявление Омеляна. Вместо того, чтобы обеспечивать их работой в стране, они создали такую нетерпимую атмосферу, что люди вынуждены ехать за пределы Украины, в том числе и в Россию», — заметил Цеков.