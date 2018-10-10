«Принцип «чем хуже, тем лучше»: «Нафтогаз» удержал $9 млн, переплаченных «Газпромом» за транзит топлива через Украину

«Нафтогаз» засчитал $9 млн, полученных от «Газпрома» за транзит газа по территории Украины, в качестве уплаты долга, который российской корпорации присудил Стокгольмский арбитраж. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинской компании. Ранее суд Стокгольма вынес решение, согласно которому стоимость провоза СПГ через Украину должна быть снижена. Несмотря на финансовую выгоду, «Газпром» счёл это решение несправедливым и продолжал перечислять средства согласно старым договорённостям. Однако долговых обязательств перед «Нафтогазом» Москва не признаёт. Эксперты отмечают, что, зачисляя переплату в счёт погашения якобы существующей задолженности, в Киеве добиваются новой эскалации газового конфликта с российской стороной.

Удержанные $9 млн, которые «Газпром» переплатил за транзит газа через Украину, пойдут на погашение долга перед «Нафтогазом», заявили в пресс-службе украинской компании.

«Нафтогаз» засчитал больше $9 млн переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, как платёж в исполнение арбитражного решения», — говорится в сообщении.

Напомним, Стокгольмский суд 22 декабря 2017 года вынес решение, согласно которому стоимость транзита российского газа через Украину в 2018 году следует снизить. «Газпром» посчитал это решение необоснованным и не стал выполнять его, а потому продолжал перечислять средства согласно старым договорённостям, отметили в компании.

Подобные действия в сфере энергетики характерны для «Нафтогаза» и Украины, убеждён председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. В беседе с RT он подчеркнул, что такое решение будет иметь долговременные последствия.

«Они зря поступают так, пользуясь временным решением. Должно быть принято решение, которое устроит все стороны и поможет выстроить долгосрочные отношения между компаниями», — сказал он.

Действия украинской компании — это «путь к эскалации конфликта», считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Ситуация будет накаляться. С точки зрения «Газпрома», разбирательство в Стокгольмском арбитраже не закончено и удерживать какие-либо суммы незаконно. «Нафтогаз» уверен, что всё окончательно и пытаются арестовать имущество «Газпрома» в различных судах», — отметил он.

Юшков подчеркнул, что украинская компания самостоятельно перечисляет средства «Газпрома» в честь долга, тогда как это можно делать только по решению суда. «Нафтогаз» же никуда не обращался, а просто забрал эти деньги», — указал эксперт.

Также по теме Свободные активы: британский суд снял арест с имущества «Газпрома» в Англии и Уэльсе С активов ПАО «Газпром» в Англии и Уэльсе снят арест. Об этом сообщила пресс-служба российской корпорации со ссылкой на решение суда....

Российская корпорация считает несправедливым и второе, февральское требование Стокгольмского арбитража. Согласно этому решению, «Газпром» обязан выплатить $4,6 млрд. Так как украинская сторона на момент судебного разбирательства уже была должна $2,1 млрд, общая задолженность российской корпорации составила $2,5 млрд. При этом коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко 1 августа заявлял, что активы «Газпрома» были заморожены в Нидерландах, Швейцарии и Англии.

«Эти суммы значительно превышают те $2,6 млрд, которые мы должны получить от «Газпрома», — говорил он.

Позже, 14 сентября, британский суд снял арест на активы «Газпрома» в Англии и Уэльсе. Российская корпорация намерена также добиваться пересмотра решения о заморозке остальных активов

«Газпром продолжит защищать свои права всеми доступными средствами в рамах применимого законодательства», — говорится в Twitter компании.

Трёхсторонние переговоры

Напомним, 17 июля в Берлине состоялись трёхсторонние переговоры, касающиеся поставок российского газа в Европу через украинскую территорию. В них приняли участие представители Москвы, Киева и Брюсселя — глава Минэнерго России Александр Новак, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович. Были также председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

На встрече обсуждались вопросы продолжения транзита российского газа через Украину. По итогам обсуждения Шефчович отметил, что сторонам удалось прийти к некоторым соглашениям. Новак подчёркивал, что вопрос о мировом соглашении между «Газпромом» и «Нафтогазом» обсуждался. Однако Климкин, уже уехав из Берлина, заявил, что такое соглашение недопустимо.

«Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдёт. Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву», — написал он в своём Twitter.

При нынешнем состоянии украинской экономики ухудшать взаимодействие в вопросе энергетики вредит самому Киеву, подчеркнул Завальный.

«Если они не получат очередной транш (от МВФ. — RT), ситуация усугубится. В этой ситуации продолжать ухудшать отношения в вопросах энергетики и экономического сотрудничества со стороны соседа — это не то, что пилить сук, на котором сидишь, а намного хуже. На Украине продолжает действовать принцип «чем хуже, тем лучше», — отметил он.