«Собрали из того, что было»: как эксперты оценивают новинки украинского ВПК

Реактивные снаряды РС-80 «Оскол», об успешных испытаниях которых сообщил президент Украины Пётр Порошенко, — «не лучшая модификация» неуправляемой советской ракеты С-8КОМ. Об этом RT рассказали военные эксперты. Они поясняют, что качество разработки оказалось хуже оригинала, поскольку на Украине не хватает комплектующих, необходимых для её выпуска. Политологи отмечают, что с приближением президентских выборов в стране число подобных «новинок» ВПК только вырастет.

Реактивные снаряды РС-80 «Оскол» прошли очередной этап государственных испытаний, сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Пётр Порошенко. По его словам, снаряды спроектированы для вооружения вертолётов, самолётов, наземных платформ и могут поражать бронетехнику и укрепления противника. Украинский лидер отметил, что РС-80 «Оскол» испытаны на всех режимах полёта и при различных погодных условиях на фронтовом бомбардировщике Су-24М.

«Во время этих стрельб новые ракеты полностью подтвердили своё соответствие заявленным характеристикам», — заявил он.

Однако источники RT в Минобороны Украины утверждают, что «Оскол» — это «не лучшая модификация» неуправляемой советской ракеты С-8КОМ.

«Оскол» — никакая не новая украинская разработка, о которой говорит руководство страны, — заявил в беседе с RT представитель концерна «Укроборонпром». — Это копия советской ракеты С-8КОМ. Причём «новая разработка» оказалась хуже по качеству, поскольку на Украине нет всех необходимых для её выпуска комплектующих. Грубо говоря, собрали РС-80 из того, что было».

Разработкой С-8 в СССР изначально занималось московское ОКБ-16, а серийным производством — завод «Авиаагрегат» в Самаре.

«На Украине не было документации на производство С-8КОМ, поэтому инженеры просто взяли старую ракету и попытались создать копию», — пояснили в «Укроборонпроме».

По словам собеседника RT, информация о том, что ракета сверхзвуковая, не соответствует действительности.

«Это слабая ракета, поэтому пока размещены заказы на производство всего нескольких тысяч изделий. Я думаю, больше её производить не будут», — заявил в беседе с RT представитель ВСУ.

По советским лекалам

Реактивные РС-80 «Оскол» — это 80-миллиметровые неуправляемые снаряды. Такие стояли на вооружении советских ВС с 1960-х годов, заявил в беседе с RT президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

«Единственное, что украинцы могли модернизировать — кумулятивную боевую часть», — уточнил эксперт.

При этом, по его мнению, госконцерн «Укроборонпром» вряд ли способен что-то изменить, поскольку средств на модернизацию в бюджете нет.

Эксперты напомнили, что в прошлом году украинская сторона уже презентовала установку Б8В20-А для неуправляемых реактивных ракет калибра 80 мм, которую установили на другую новинку национальной оборонки — БТР «Фантом-2». Тогда технику осмотрел секретарь СНБО Александр Турчинов.

РС-80 «Оскол» можно инсталлировать на любую платформу, пояснил Сивков, потому что подобная система обеспечивает «примитивную стрельбу неуправляемыми реактивными снарядами».

«Если такая мелкая техническая доработка старого оружия поднимается на уровень президента, это значит, что у украинской оборонки вообще ничего путного нет», — считает военный аналитик.

Ставка на обывателя

В прошлом году Киев выделил около 5% ВВП на армию и модернизацию вооружения.

«Это огромные деньги для такой небогатой страны, как Украина. В следующем году в бюджете на оборону будет заложено не меньше средств», — отметил источник RT в партии «Батькивщина».

Но, по его словам, государство тратит эти средства неэффективно, вкладывая деньги в разработку старого и небоеспособного оружия.

Как отметил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова и эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, Киев стремится выделять всё больше средств на развитие вооружений.

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«И сопровождает это криками о своих сверхвозможностях, позволяющих создать некое сверхчудо в военной сфере. Однако это простые пропагандистские уловки, — считает Кошкин. — Ведь серьёзно пиарить винтовку Мосина, переделанную в снайперскую, или танк «Оплот», который на соревнованиях не смог выстрелить, смешно».

За этим отчётливо проглядывается стремление главнокомандующего украинскими Вооружёнными силами постоянно фокусировать внимание общественности на успехах в военной сфере, отмечают эксперты.

«Однако все прекрасно понимают, о каком уровне производства оружия идёт речь, и это вызывает смех. Все эти заявления рассчитаны исключительно на обычных украинцев, на обывателей, которые ничего не смыслят в военной технике», — говорит Кошкин.

По его мнению, с приближением президентских выборов на Украине число очередных «новинок ВПК» и достижений армии будет расти.

«Концентрация войск под Мариуполем, переброска частей к берегам Азовского моря, передислокация сухопутным путём трёх катеров «Гюрза» — всё это, как и заявление об испытании РС-80 «Оскол», находится в контексте предвыборной кампании Порошенко», — пояснил Кошкин.

Перед выборами президент намерен делать упор на строительстве сильной армии и обновлении вооружения, подтвердил источник RT в партии «Самопомощь».

«Поэтому до выборов президента, которые намечены на конец марта следующего года, избиратели узнают ещё о многих украинских разработках «мощнейшего» вооружения», — подытожил собеседник телеканала.