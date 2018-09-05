«В связи с ухудшением состояния»: украинский суд постановил провести медицинское освидетельствование Вышинского

Руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского госпитализировали во время заседания Херсонского суда, на котором рассматривался вопрос о продлении срока ареста журналиста. По словам адвоката Андрея Доманского, суд удовлетворил ходатайство защиты о немедленном медицинском обследовании в связи с резким ухудшением состояния здоровья обвиняемого и обязал следствие до 7 сентября провести полное медицинское освидетельствование. В России Вышинского назвали узником совести и заложником большой политической игры. Между тем в Госдуме РФ заявили о намерении потребовать у украинской стороны предоставить российским врачам доступ к журналисту.

Руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского госпитализировали из зала Херсонского городского суда. Это произошло во время заседания, на котором рассматривалось ходатайство так называемой прокуратуры Автономной республики Крым о продлении содержания журналиста под стражей.

Об этом РИА Новости рассказал адвокат подсудимого Андрей Доманский. По его словам, суд удовлетворил ходатайство защиты о немедленном медицинском обследовании Вышинского из-за плохого самочувствия.

«Ходатайство было подано в связи с резким ухудшением в последние дни состояния здоровья Кирилла и непонятным «лечением» в условиях СИЗО. Ранее Кирилл перенёс инфаркт, поэтому мы просим немедленно оказать ему медицинскую помощь», — заявил Доманский.

Сам Вышинский подтвердил суду слова адвоката, что на прошлой неделе он находился в тяжёлом состоянии, и ему долго оказывали медицинскую помощь.

«Было проведено ЭКГ с третьего раза, фельдшер сказала, что она с трудом может что-либо разобрать в том, что она видит. У неё есть разные подозрения... Если вы хотите, чтобы я у вас на глазах потерял сознание, — пожалуйста, можете проводить заседание, но я недостаточно хорошо себя чувствую, чтобы принимать участие в заседании», — заявил журналист, после чего судья принял решение о его медобследовании.

Позднее Кирилла Вышинского вновь доставили в суд для завершения рассмотрения ходатайства стороны обвинения о продлении ареста. После возобновления заседания суд обязал следствие до пятницы, 7 сентября, провести полное медицинское освидетельствование Вышинского. Кроме того, как рассказал адвокат журналиста, сторона защиты заявила отвод судье.

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Напомним, украинские силовики задержали Кирилла Вышинского у подъезда собственного дома в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. По этой статье ему грозит до 15 лет заключения.

Через два дня Херсонский городской суд арестовал главу РИА Новости Украина на 60 суток без права внесения залога. 11 июля суд продлил срок содержания Вышинского под стражей ещё на два месяца, однако выяснилось, что в решение суда закралась ошибка — и срок ареста был сокращён на пять дней. Текущий срок содержания под стражей журналиста, который находится за решёткой уже 112 дней, истекает 8 сентября.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв назвал госпитализированного из зала суда Кирилла Вышинского узником совести, которого преследуют за его профессиональную деятельность.

«Наш друг и коллега Кирилл Вышинский — типичный узник совести. Журналиста гноят в украинской тюрьме лишь за его убеждения и профессиональную деятельность. Абсурдные обвинения в госизмене означают угрозу лишения свободы до 15 лет и конфискацию имущества. Уверен, что международные организации, в частности Amnesty International, могут поддержать Кирилла активнее», — заявил Киселёв.

«Заложник большой политической игры»

По словам члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Борисова, руководитель РИА Новости Украина стал жертвой нечестной политики украинских властей, которые в преддверии президентских выборов из-за тяжёлого положения внутри страны ищут внешнего врага.

«Кирилл стал заложником большой политической игры, в которую играют шулеры. И какие бы аргументы ни приводились и защитниками, и правозащитниками, всегда у стороны, которая устраивает этот процесс, появится краплёный джокер из левого и правого рукава. Мы видим, что сегодня присутствует такой эмоциональный предвыборный террор на территории Украины и им полностью охвачена вся государственная система», — заявил Борисов.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин констатировал, что руководитель РИА Новости Украина изначально расценивался киевскими властями как заложник, которого позднее они смогут обменять на кого-то из украинских заключённых в РФ.

«Так как мы до сих пор на эту сделку не пошли, то я, честно говоря, не уверен, что суд примет здесь в самом деле правовое решение. Суд будет руководствоваться указаниями администрации президента Порошенко... Он сейчас находится в той фазе политического пути, когда ему надо завоёвывать голоса суперпатриотов, для того чтобы рассчитывать на выборы в будущем году», — отметил парламентарий.

Он добавил, что в настоящее время Пётр Порошенко делает всё, чтобы его считали «главным борцом с Россией».

«Все эти обстоятельства вместе взятые, к глубокому сожалению, заставляют сомневаться, что Вышинский будет освобождён», — пояснил Затулин.

Его коллега, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что в сложившейся ситуации необходимо немедленно потребовать, чтобы к Вышинскому допустили российских медиков.

«Думаю, что и я обращусь к МИД. И Москалькова (уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. — RT) — она следит за этим. Я с ней свяжусь, она тоже должна среагировать... Это нужно сделать в первую очередь, потому что так они его просто cгноят. Либо отравят, либо ещё что-то», — подчеркнул Калашников.

Напомним, что российская сторона неоднократно требовала от Киева немедленно освободить Кирилла Вышинского. В частности, президент РФ Владимир Путин называл его арест «абсолютно беспрецедентной и абсолютно недопустимой политикой», подчёркивая, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность. В свою очередь, в российском МИД охарактеризовали действия Киева как неприемлемые и назвали их произволом. При этом к журналисту, имеющему российское и украинское гражданство, до сих пор не допустили консульских работников.

В связи с задержанием и последовавшим арестом Кирилла Вышинского к украинским властям также обратились представители целого ряда международных и журналистских организаций, включая ОБСЕ, Международную федерацию журналистов (IFJ), «Репортёров без границ» и другие.