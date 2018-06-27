«Некая сенсационная составляющая»: какие обстоятельства открылись после заявления украинца о передаче взрывчатки Сенцову

На конференции ОБСЕ в Киеве мужчина в военной форме заявил о своей причастности к организации терактов в Крыму в 2014 году. Он признался в передаче взрывчатки осуждённому в РФ Олегу Сенцову. Мужчина также добавил, что режиссёр обладает некоторой информацией, «невыгодной Киеву». Опрошенные RT юристы полагают, что открывшиеся обстоятельства уже не так важны для установления истины — вина Сенцова доказана в суде.

Во вторник, 26 июня, в Киеве на конференции ОБСЕ, посвящённой свободе слова, неизвестный мужчина в военной форме заявил, что лично занимался перевозкой взрывчатки для Олега Сенцова, который готовил теракт в Крыму.

В РФ Сенцова приговорили к 20 годам колонии строго режима за организацию террористических актов. В этой связи выступавший призвал Киев найти на Украине ответственных, которые якобы виновны в разоблачении преступных планов режиссёра. Кроме того, мужчина утверждает, что осуждённый располагает некоторыми сведениями, обнародование которых навредит Киеву.

По оценке экспертов, для Олега Сенцова, отбывающего наказание по обвинению в терроризме, это заявление на ход дела повлиять не сможет, хотя и произведёт определённый эффект в информационном пространстве.

«Есть гораздо более важные факторы»

Так, доказательство вины Сенцова российским судом является единственным фактором, имеющим значение, подчёркивает член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«С моей точки зрения, есть несколько гораздо более важных факторов, чем выступление этого человека. Сенцов был пойман с поличным, он осуждён российским судом с соблюдением всех уголовно-процессуальных норм и всех юридических норм. Его вина доказана судом, и он осуждён по тяжёлой террористической статье», — отметил эксперт.

По большей части данное заявление способно спровоцировать обострение интереса к делу, считает Безпалько.

«Такое заявление произведёт некую сенсационную составляющую в информационной среде. Доказательств нет. Это заявление не оформлено юридически. Можно на его основе написать обращение в правоохранительные органы, но это относится к медиасреде скорее, чем к юридическим процессам», — заключает он.

С ним согласен и юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин. На расследование это заявление повлиять никак не может — приговор уже вынесен.

«Заявление, что мужчина является подельником, — это новое доказательство, но судя по тому, что приговор вынесен, имеющихся доказательств достаточно, и тот срок, который он получил, ещё раз говорит об этом. Что касается заявления (выступавшего на конференции. — RT), непонятно, с какой целью оно сделано. Или он дал заведомо ложные сведения СМИ, или он действительно соучастник — и в том, и в другом случае ничего хорошего этого заявителя не ждёт», — сказал он в беседе с RT.

Правоохранительные органы Украины могут заинтересоваться заявлением мужчины, считает Ванин.

«На Украине лицо сделало заявление о своей причастности к совершению преступления на территории другого государства. Конечно, Украина может осуществить определённые следственные действия в отношении этого лица», — сказал Ванин.

«Это провокация»

По данным СТРАНА.ua, мужчину, который выступил с признанием на конференции ОБСЕ, зовут Сергей Стериков. На фотографиях в социальных сетях Стериков часто одет в военную форму и носит несколько наград, говорящих о его причастности к операции ВСУ в Донбассе.

«Один из тех предметов перевозил я лично — на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца, из Крыма», — сказал он.

Из контекста разговора, отмечает издание, можно сделать вывод, что речь идёт о взрывчатых веществах. Эту информацию Стериков, по его собственным словам, раскрывает, чтобы помочь украинским спецслужбам найти тех, кто «слил» и «подставил» Сенцова. Он отмечает, что режиссёр владеет какой-то информацией и «невыгоден своими знаниями как Киеву, так и другим товарищам».

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Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе в беседе с RT прокомментировал заявление мужчины.

«Это провокация. Если человек такой крутой, то пусть приезжает в Россию, и в отношении него расследуется уголовное дело. Может, он сообщит дополнительные факты, — отметил Динзе. — Пусть этот человек представит доказательства, а так это просто слова, голословные утверждения», — заключил Динзе.

Олег Сенцов — украинский режиссёр, задержанный в мае 2014 года по обвинениям во взрыве памятника Ленину в Симферополе и теракте у Вечного огня 9 Мая. В 2015 году был приговорён к 20 годам колонии строгого режима.

Свобода слова на Украине

Напомним, что мужчина, заявивший о своём пособничестве Сенцову, выступал на конференции ОБСЕ, которая была посвящена свободе слова в стране. Накануне на неё не были допущены корреспондент RT Пола Слиер и российский телеведущий Евгений Примаков.

Поле Слиер было отказано во въезде в страну, ей также запретили в течение пяти лет посещать Украину.

Генсек Международной федерации журналистов Энтони Белланже возмущён запретом на въезд на Украину Поле Слиер.

«Я возмущён запретом на въезд Слиер, украинская сторона должна немедленно объяснить своё решение. Действия Украины полностью противоречат тому, как должна работать демократия», — заявил Белланже.