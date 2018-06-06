«Киев видит агрессора в каждом соседе»: почему украинские пограничники заявили о превосходстве России на Азовском море

Погранслужба Украины признала превосходство российской техники на Азовском море. По словам главы ведомства Олега Слободяна, украинские катера морально устарели и уступают по своим возможностям морской охране РФ. Однако он считает, что Киеву есть чем ответить на возможные «агрессивные действия» Москвы. До конца лета ВСУ проводят учения на трёх участках Азовского моря. Эксперты отмечают, что плачевная ситуация в украинской армии стала следствием тяжёлой экономической обстановки в стране. Однако Киеву выгодно искусственно поддерживать постоянную напряжённость районе Азовского моря.

Украинские пограничники ощущают нехватку техники и ресурсов для противостояния с Россией на Азовском море. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Он сообщил, что российские военные продолжают «демонстрацию силы» в Азовском море, однако Украине «есть чем ответить России, если она решится на неадекватные и агрессивные действия». Однако в ответ на вопрос о том, какие меры могли бы предпринять украинские пограничники в случае конфликта, Слободян признал, что их силы уступают российским.

«Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны. Не будем делать тайну, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, также и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации», — сказал Слободян в эфире телеканала «UA:Перший» .

При этом он отметил, что штаб Объединённых сил Украины готовит ответ на «все возможные действия России».

По словам политолога Александра Дудчака, ситуация в украинской армии стала следствием тяжёлой экономической обстановки. В беседе с RT он отметил, что до прихода новых властей военным уделялось большее внимание.

«При Януковиче очень большое внимание уделялось восстановлению армии, и финансирование было стабильное, зарплаты повышались, в том числе и пограничникам, военнослужащим. Тогда были заложены военные катера, которые пару лет назад вводил в действие с помпой Порошенко. То, что сейчас ситуация действительно очень тяжёлая, это понятно. Армия — отражение состояния экономики и общества, и, то, что происходит в стране, не может не отразиться на обороноспособности. Нет достаточного финансирования. То, что выделяется на ВСУ, успешно разворовывается», — рассказал он.

Военный эксперт Владимир Щербаков в разговоре с RT согласился, что состояние пограничной службы и флота в последнее время ухудшилось.

«Они очень слабые, если собираются противостоять каким-то «агрессивным» действиям России, которым им мерещатся. Противостоять они не смогут. Только непонятно, нам это зачем?», — заметил он.

Дудчак добавил, что в Азовском море Киев «пытается изображать сопротивление какому-то агрессору, которого он видит в каждом соседе».

«Попытка нагнетать обстановку»

Ранее стало известно, что Украина до конца лета закрыла три участка Азовского моря для проведения мероприятий по боевой подготовке Вооружённых сил Украины. По словам главы пресс-центра Военно-морских сил ВСУ Олега Чалика, речь идёт об акватории вблизи Мариуполя и к востоку от Бердянска.

Закрытие участка связано с мероприятиями «по боевой подготовке ВСУ», подчеркнул Чалик. При этом он отметил, что закрытие участков не означает запрета на купание.

«Это значит, что перед непосредственным выполнением определённых элементов, например стрельб, создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там не было», — цитирует Чалика УНИАН.

2 июня был опубликован видеоролик, на котором украинский штурмовик Су-25 пролетает над пляжем близ посёлка Кирилловка Запорожской области на высоте около 10 метров. В ВСУ заявили, что таким образом самолёт отрабатывал противодействие воздушным силам условного противника на условно ограниченных высотах в рамках учений.

«С 29 по 31 мая проходили командно-штабные учения противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск в случае вооружённой агрессии противника. Также отрабатывались задания как авиации, так и других войск», — цитирует УНН слова представителя пресс-службы ВВС Украины Дмитрия Струнского.

По его словам, штурмовик находился на допустимых законодательством высотах и не представлял угрозы жизни и безопасности людей, находившихся на пляже.

«Видимо, такая у них политика — поддержание постоянной напряжённости. Это не даст им реальных выгод. Зачем закрывать на всё лето, у них что, большой флот? Им надо готовить армаду? Кораблей — раз-два и обчёлся. Это можно было бы сделать в течение пары-тройки недель. Это попытка нагнетать обстановку, пытаться что–то демонстрировать, показывать. Совершенно непродуктивно для них самих», — заключил Щербаков.