«Живу в постоянном стрессе»: капитан «Норда» рассказал о наложенных украинским судом ограничениях

Апелляционный суд Херсонской области оставил в силе решение об аресте Владимира Горбенко — капитана судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками в Азовском море. Об этом в беседе с RT сообщил адвокат капитана Дмитрий Щербина. По его словам, несмотря на то что Горбенко выпустили под залог, моряк не может свободно перемещаться даже в пределах Украины. Сам капитан заявил, что живёт в постоянном стрессе, и пожаловался, что следователи не разрешили ему съездить на похороны брата.

Апелляционный суд Херсонской области оставил в силе решение суда предыдущей инстанции об аресте капитана задержанного в Азовском море российского рыболовецкого траулера «Норд» Владимира Горбенко. Об этом RT сообщил адвокат моряка Дмитрий Щербина.

«Владимиру Горбенко нужно еженедельно отмечаться у следователя после выхода из СИЗО под залог», — пояснил адвокат, добавив, что его подзащитный не может свободно перемещаться даже в пределах Украины.

Юрист также подчеркнул, что ранее защита передала в киевские представительства миссий ООН и ОБСЕ всю информацию о нарушениях, которые были допущены при задержании моряков, а также при судебных разбирательствах в отношении капитана.

«Сейчас мы планируем писать обращения в Европейский суд по правам человека», — заявил RT Дмитрий Щербина.

По его словам, в конце мая у капитана судна истекает срок меры пресечения, избранной судом. «Мы надеемся, что благодаря обращению в вышестоящие инстанции украинские следователи не будут продлевать Владимиру Горбенко обязательство о явке ещё на два месяца. И пусть в этот раз суд апелляцию отклонил, но мы были обязаны попытаться», — добавил адвокат.

Проблемы со здоровьем

Cам Владимир Горбенко рассказал RT, что просил у следователей разрешения съездить на похороны младшего брата Николая, но ему отказали.

«Я был у следователей, отметился и спросил, могу ли поехать проститься. Но мне запретили», — заявил RT капитан «Норда».

Горбенко также пожаловался на ухудшение самочувствия. По словам моряка, он нуждается в регулярном медицинском осмотре. «Наверное, снова придётся ложиться под капельницу. Ведь я живу в постоянном стрессе, а мне даже не разрешили похоронить брата», — сказал капитан.

После выхода Горбенко из СИЗО украинские врачи несколько раз отказывали капитану в госпитализации из-за того, что он находится под следствием. Помощь ему оказали только в одной из больниц Днепра.

Тем временем семь членов экипажа «Норда» находятся в российском посольстве.

Выйти за пределы дипмиссии никто из моряков не может: украинские силовики изъяли у них все документы, включая российские паспорта с регистрацией в Крыму, разрешения на выезд и временные паспорта.

Сейчас против моряков «Норда» на Украине заведены административные дела в связи с предыдущими попытками покинуть страну. В их отношении также составлены протоколы о попытке якобы незаконного пересечения государственной границы Украины.

В украинской погранслужбе в связи с этой ситуацией ранее заявляли, что считают моряков гражданами Украины, поскольку Киев не признаёт паспорта, выданные в Крыму.

Пиратский захват

В свою очередь, управление ФСБ Крыма расценило задержание «Норда» как попытку угона судна.

Силовики возбудили дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

По словам вице-премьера крымского правительства, постпреда региона при президенте России Георгия Мурадова, действия Украины изначально были незаконными. Он пояснил, что воды Азовского моря, где было задержано судно, не делимитированы: существует лишь условная пятикилометровая граница территориальных вод, в которые заходить не принято.

«Подчеркну: судно было в водах общего пользования, в 15 километрах от берега. Его пиратским образом захватили и отбуксировали в Бердянск», — заявил Мурадов РИА Новости.

Керченское рыболовное судно «Норд» под российским флагом было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Пять дней спустя суд наложил на траулер арест.

МИД России потребовал от властей Украины немедленно освободить экипаж и снять арест с судна, вернув его владельцу. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что Москва рассматривает действия Киева как попытку мести крымчанам за их выбор в пользу возвращения полуострова в состав России.

Сейчас арестованное судно находится в порту Бердянска.