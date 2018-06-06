«Средств на лечение у самой страны нет»: Швейцария намерена усовершенствовать систему психиатрической помощи на Украине

Швейцария намерена заняться усовершенствованием системы психиатрической помощи на Украине. Заявка на такой проект была размещена Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству, с текстом которой ознакомился RT. Согласно документу, на Украине широко распространены психические расстройства среди населения, в то время как Киев не в состоянии справиться с ситуацией из-за устаревшей системы лечения таких недугов. По данным источника RT в Министерстве здравоохранения Украины, психиатрическую помощь получают меньше половины нуждающихся в ней украинцев, а у государства не хватает средств на их лечение. При этом в ведомстве отметили, что у международных организаций есть и свои мотивы в финансировании таких проектов.

Швейцария планирует усовершенствовать систему психиатрической помощи на Украине. Заявку с описанием проекта разместило Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, подконтрольное МИД страны. Согласно документу, украинцы стали всё чаще сталкиваться с психическими расстройствами, в то время как система лечения таких недугов в стране давно устарела.

«На Украине наблюдается большое распространение психических расстройств и низкое качество их лечения, обусловленные сочетанием социально-экономических факторов, затяжного вооружённого конфликта и устаревшей системы психиатрической помощи», — говорится в заявке Швейцарского агентства.

Как утверждается в документе, данный проект повысит качество помощи и улучшит «результаты лечения психических расстройств на Украине». Совершенствовать же эту систему в Швейцарии предлагают «посредством децентрализации, стандартизации и наращивания возможностей».

В то же время агентство планирует провести кампании по борьбе со стигматизацией лиц, страдающих психическими расстройствами — предлагается бороться с негативными стереотипами, связанными с людьми, страдающими от такого рода нарушений психики.

Кроме того, в отдельном пункте швейцарского проекта также говорится и о планах оказать психиатрическую помощь гражданам, «затронутым конфликтом на востоке страны».

© AFP

«Оказание гибкой, оперативной поддержки в области психиатрической и психосоциальной помощи населению районов, затронутых конфликтом на востоке страны, и использование лучших практик для реформирования системы», — указываются в документе цели проекта.

В рамках стратегии сотрудничества Швейцария оказывает помощь Украине с 2015 года в таких областях, как здравоохранение, энергетика, экономическое развитие, а также в вопросах децентрализации государства. На эти проекты с 2015-го по 2018 год было выделено около 100 млн швейцарских франков.

«Средств на лечение у страны нет»

Примечательно и то, что в день размещения заявки по усовершенствованию психиатрической помощи со стороны Швейцарии и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила о необходимости интегрировать такого рода услуги в систему первичной медицинской помощи.

По её словам, психические расстройства диагностируются у около 60% людей, обращающихся в медицинские учреждения первичного звена. Супрун также сообщила, что внимание к сфере психического здоровья украинцев поспособствует не только соблюдению прав человека, но и борьбе с дискриминацией лиц, страдающих от подобных недугов.

Источник RT в Министерстве здравоохранения Украины сообщил, что серьёзная часть населения Украины имеет различные психические отклонения, связанные с хроническим стрессом из-за войны на востоке страны, резким падением уровня жизни населения и недовольством властями. Однако на Украине не принято обращаться к специалистам, которые помогли бы гражданам справиться с психическими расстройствами, поэтому проблема лишь усугубляется.

«Около 2,5 млн украинцев нуждаются в психиатрической помощи, но получает её меньше половины. Сами больные нередко отказываются от госпитализации, приёма препаратов, поддерживающей терапии, так как очень часто все эти лекарства негативно влияют на общее состояние организма и требуют регулярных осмотров у хороших специалистов», — рассказал RT источник в Министерстве здравоохранения Украины.

В то же время собеседник в ведомстве подчеркнул, что международные организации с готовностью финансируют подобные проекты, в то время как Киев не в состоянии обеспечить такую помощь для своих граждан.

Также по теме Повышение квалификации: Швейцария поможет Украине провести реформу медицинского образования Швейцария готова выделить более $5 млн на проект по улучшению медицинского образования на Украине. В документах Швейцарского бюро...

«Международные организации последние три года говорят о катастрофической ситуации на Украине, опасаясь появления неадекватных украинцев у себя в государствах. Поэтому они готовы выдавать средства и бесплатные медикаменты для лечения психически больных украинцев внутри нашей страны. И мы согласны, что эта помощь необходима, поскольку средств на лечение их у нас нет», — заключил собеседник RT.

В октябре 2017 года в Министерстве социальной политики Украины сообщили, что страна занимает первое место в Европе по количеству психических расстройств у жителей.

«Согласно статистике, на Украине 1,2 млн жителей (это более 3% всего населения) страдают психическими расстройствами, и этот показатель с каждым годом растёт. Уже который год подряд Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе: почти 2 млн украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц», — сообщили в министерстве.

Согласно данным украинского ведомства, от различных нервных расстройств страдает каждый третий украинец.