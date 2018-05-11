«Заслуживает быть предан земле»: как на Украине не могут захоронить «бессарабского Робин Гуда» Григория Котовского

На Украине не могут организовать похороны советского военного и политического деятеля, участника Гражданской войны Григория Котовского. Музей-мавзолей командира, снискавшего славу «бессарабского Робин Гуда», на севере Одесской области закрыт и разворовывается с 2016 года. Местные власти отказываются передать останки комкора администрации российского города Котовск, ссылаясь на отсутствие согласия со стороны его потомков. Ближайшие родственники Котовского, которых разыскал RT, рассказали, что к ним по этому вопросу никто не обращался, но они хотели бы организовать «достойную церемонию» захоронения.

Закрыть музей одного из самых почитаемых большевиками героя Гражданской войны — Григория Котовского — два года назад постановил совет городка Котовск на севере Одесской области. Это произошло в рамках политики борьбы с советским прошлым. В 2016 году сам город переименовали в Подольск, а памятник Котовскому, в советские времена бывший визитной карточкой города, демонтировали.

Однако в городе остался полуразрушенный мавзолей, в котором до сих пор покоятся останки красного командира. Усыпальница начала приходить в запустение задолго до декоммунизации: после развала СССР туда прекратились экскурсии, а из-за отсутствия денег на обслуживание здание начало осыпаться.

Сегодня мавзолей официально закрыт и огорожен забором, который, впрочем, не мешает вандалам спокойно проникать внутрь. Мемориал неоднократно грабили. На украинских интернет-аукционах то и дело появлялись объявления о продаже фотографий, предположительно вынесенных из мавзолея.

При этом ранее Подольский горсовет постановил захоронить останки Котовского на одном из местных кладбищ, но до сих пор это решение не исполнено. Сложившуюся ситуацию чиновники объясняют отсутствием формального согласия родственников на перезахоронение. Однако сами родственники рассказали RT, что по этому вопросу с ними не связывались ни украинские, ни российские официальные лица.

Похороны без пионеров и салютов

Перезахоронить тело на территории РФ предложил мэр ещё одного Котовска, на этот раз уже в Тамбовской области, Алексей Плахотников.

Любопытно, что конкретно в этом населённом пункте легендарный военачальник никогда не бывал. В 1920 году он был в числе красных командиров, подавлявших антибольшевистское крестьянское восстание под руководством эсера Антонова. Советское руководство тогда сочло роль комкора в этих событиях достаточной, чтобы увековечить его имя в местной топонимике. Так, в 1940 году посёлок Красный боевик с присвоением статуса города получил и новое имя — Котовск.

По словам самого Плахотникова, около трёх лет назад он наткнулся на статью, в котором говорилось о плачевном состоянии ныне закрытого музея и мавзолея Котовского в Одесской области.

«Идея перезахоронения Григория Ивановича просто витала в воздухе. Мы посчитали, что человек, в честь которого был назван наш город, заслуживает того, чтобы его останки были преданы земле», — рассказал RT глава города.

© gorodarus.ru/kotovsk

Администрация Котовска начала изучать юридическую сторону вопроса и выяснилось, что перезахоронение Григория Ивановича может произойти лишь при участии родственников легендарного комкора. Мэрии тогда не удалось связаться с прямыми потомками полководца. Тем не менее они вышли на Галину Филатову, праправнучку Иосифа Шалля, в семье которого воспитывался Котовский.

Филатову долго уговаривать не пришлось: совместно с тамбовскими чиновниками она отправила письмо в Минкульт Украины с просьбой решить вопрос о перезахоронении. Те, в свою очередь, ответили, что данный вопрос находится в компетенции местных властей. Запросы в мэрию Подольска и губернатору Одесской области результатов не принесли — украинская сторона никак не отреагировала на эти послания.

«Мы раз пятнадцать пытались дозвониться до мэра Подольска. Мой пресс-секретарь несколько раз разговаривала с его представителем, — вспоминает Плахотников. — Нам обещали организовать беседу, но этого до сих пор не произошло».

Глава российского Котовска даже написал письмо, в котором указал, что он готов взять на себя все расходы по перевозке и захоронению останков комкора. Первоначально планировалось также выкупить памятник Котовскому, однако скульптура уже демонтирована в рамках декоммунизации, и сейчас её состояние неизвестно.

Градоначальник исключил какую-либо политическую подоплёку перезахоронения.

«Мы не преследуем никаких политических целей. Вам не надо это — отдайте. Не хотите отдавать — продайте, — настаивает мэр Котовска. — Мы предадим тело земле, и в истории Котовского будет поставлена точка. Никакого бума не будет. Проведём похороны как православные люди. Пионеров туда возить никто не будет, салютов тоже».

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Плахотников подчеркнул, что Котовский, несмотря на всю свою противоречивость, является частью истории Тамбовщины.

«Он был и бандитом, и красным командиром, который многое сделал для становления советского государства. Для людей нашего времени его сложно оценивать. Но с позиций человечности, мы должны его захоронить. С этим согласно большинство котовчан», — заключил он.

«Не понимаю, как меня не могут найти»

Найти прямых потомков легендарного комкора оказалось на самом деле не сложно. Его внучка Мария Григорьевна Котовская является ведущим научным сотрудником Института Этнологии и Антропологии РАН, а с 2007 года ещё и член Общественного совета города Москвы. Кроме того, её имя многократно упоминалось в СМИ, в том числе в контексте родства с героем Гражданской войны.

В беседе с RT Котовская рассказала, что по вопросу перезахоронения деда на неё ни разу не выходили ни украинские, ни российские официальные лица, что её откровенно удивляет.

«Меня просто поражает как меня не могут найти. Я живу в Москве постоянно. Я никуда не выезжаю. К тому же я достаточно публичный человек», — возмущается она.

Кроме того, прямые родственники комкора остались и на территории Украины. Так, в Киеве проживает внук военачальника — Григорий. Как утверждает Котовская, с её двоюродным братом также никто не связывался по поводу похорон деда.

Котовская подчеркнула, что по украинскому законодательству местные чиновники не имеют права проводить какие-либо действия с останками без воли прямых родственников.

Она также не исключила возможность перезахоронения комкора в России, однако эта процедура должна быть полностью согласована как с ней, так и с её двоюродным братом.

«Мне бы очень хотелось, чтобы украинские власти связались бы либо со мной, либо с моим двоюродным братом Григорием, чтобы прекратились все эти инсинуации, — пояснила Котовская. — Григорий Иванович был крещёным человеком, и мне бы хотелось, чтобы церемония прошла достойным образом».

Виртуоз и романтик

При всей неоднозначности биографии Григория Котовского, её сложно назвать заурядной. По официальной версии, Котовский родился в 1881 году в городе Хынчешты на территории современной Молдавии. Отучившись на агронома, будущий комкор не стал долго работать по специальности и возглавил разбойничью банду, прогремевшую по всей Бессарабии своими дерзкими налётами. Считалось при этом, что часть выручки бандиты отдавали местной бедноте.

Февральскую революцию Котовский, имевший к тому времени незыблемый авторитет в криминальном мире, встретил в камере одесской тюрьмы. Вскоре он освободился по амнистии, объявленной Временным правительством. Григорий Иванович быстро прочувствовал изменения, происходящие в обществе, и сблизился с большевиками, которым он оказался верен до самой своей смерти.

Григорий Котовский

© Wikimedia

В неразберихе Гражданской войны Котовский быстро нашёл себя. Одна только география его деятельности поражает воображение. В этот период он успел и побывать в плену у белых, и поучаствовать в большевистском подполье в занятой Деникиным Одессе, и во главе красных конных отрядов повоевать практически со всеми действующими на Украине силами, начиная от румынских интервентов и заканчивая украинскими националистами и махновцами.

После своего убийства в 1925 году Котовский прочно вошёл в официальный пантеон советских героев. В его честь называли населённые пункты и улицы. На протяжении всего существования СССР по его биографии неоднократно снимались киноленты.

«Секрет популярности Григория Котовского во многом заключается в его романтической биографии, которую сам комкор ещё и умело приукрашивал. Надо понимать, что он долго жил в Одессе, а навык самопиара там был поставлен на высоту, — поясняет российский историк Вадим Эрлихман. — Он был человеком даже в грабежах и разбоях старавшимся быть виртуозом и романтиком. Эти черты он перенёс и в свою полководческую деятельность в Красной армии».

По словам Эрлихмана, начавшаяся в 2014 году на Украине кампания по декоммунизации не могла не затронуть имя Котовского. В первую очередь потому что комкор до конца своей жизни был преданным сторонником советской власти, сражавшимся в годы Гражданской войны помимо всего прочего и против украинских самостийников.

«Кроме того, Котовский не был этническим украинцем, хотя в некоторых анкетах он и подписывал себя таким образом, — подчеркнул Эрлихман. — На самом деле он был польско-молдавско-румынского происхождения, а сам считал себя действительно гражданином мира и с Украиной в этом плане не имел ничего общего».