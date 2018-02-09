«Дело будет раскрыто в этом году»: в ДНР установили всех причастных к убийству Гиви

Власти ДНР смогли установить всех причастных к убийству командира батальона ополчения «Сомали» Михаила Толстых с позывным Гиви. Об этом заявил глава самопровозглашённой республики Александр Захарченко. Он также отметил, что в смерти комбата виновны лица, устроившие теракт 16 марта 2016 года, в результате которого погиб Арсен Павлов, более известный как Моторола. Захарченко пообещал окончательно раскрыть дело об убийстве Гиви в 2018 году.

Глава самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко заявил, что правоохранительным органам республики удалось установить всех причастных к убийству командира батальона ополчения «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви.

«Установлены все лица, которые причастны к этому (убийству Толстых. — RT), некоторые задержаны, но не все. Дело закончим в этом году», — сказал Захарченко журналистам.

Он также сообщил, что все причастные к гибели Толстых имеют прямое отношение к убийству командира батальона «Спарта» Арсена Павлова, известного под позывным Моторола.

О том, что убийство Гиви и устранение Моторолы — дело рук одних и тех же людей, ещё в октябре 2017 года заявлял писатель Захар Прилепин, воюющий на стороне ополченцев самопровозглашённой ДНР.

«Несмотря на всякую трепотню с украинской стороны, я прекрасно знаю, даже поимённо, кто убил Моторолу, кто убил Гиви. Это сделала та сторона, Киев. В убийствах участвовали диверсанты, находившиеся непосредственно в Донецке. В одном случае была женщина. Все эти люди вычислены», — заявлял он.

Накануне, 8 февраля, в Донецке прошли памятные мероприятия в честь погибшего год назад командира «Сомали» Михаила Толстых.

Почтить память военнослужащего на кладбище «Донецкое море» пришли, в частности, глава ДНР Александр Захарченко, министр обороны самопровозглашённой республики Владимир Кононов, глава оперативного командования Денис Синенков и его заместитель Эдуард Басурин.

«Михаил Сергеевич был моим близким другом. Это был настоящий друг, на которого я мог положиться в тяжёлую минуту. Созданное им подразделение «Сомали» выполняло самые сложные задачи совместно со «Спартой». И, возможно, именно благодаря ему сегодня мы живы. И мы помним. Правда обязательно восторжествует», — приводит Донецкое агентство новостей слова Кононова.

Митинг памяти Михаила Толстых прошёл и в его родной школе №12 в Иловайске, которая с прошлого года носит его имя.

Присутствующие почтили память комбата минутой молчания и возложили цветы к именной мемориальной табличке, которая была установлена на фасаде учебного заведения в минувшем году.

Захар Прилепин поделился воспоминаниями о том дне, когда убили Гиви.

«У меня колесо в тот день пробило в Донецке, заехал в сервис, а там все сидят ошарашенные и молчат. Я сразу подумал: «Гиви убили». Не знаю, почему так подумал. Догадался. Спросил: «Что случилось?» Говорят: «Гиви убили», — написал Прилепин на своей странице в Facebook.

Убийство Гиви

Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви, погиб 8 февраля 2017 года в результате теракта: по его кабинету был произведён выстрел из огнемёта «Шмель». Правоохранители самопровозглашённой ДНР рассматривали также версию организованного взрыва.

По факту произошедшего в Донецкой народной республике было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

В Кремле случившееся назвали попыткой дестабилизировать ситуацию в Донбассе.

В апреле 2017 года активисты общественной организации «Молодая республика» установили в Иловайске памятную табличку в форме звезды на доме Михаила Толстых.

В этом же месяце в Министерстве госбезопасности самопровозглашённой ДНР сообщили, что заказчиком убийств Гиви и Моторолы был глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

«Нам известно, что Алексей Петров, будучи заместителем начальника контрразведки СБУ, отвечал за формирование и работу таких подразделений, в том числе подготовку диверсионных групп для совершения террористических актов на нашей территории», — сообщила пресс-секретарь ведомства Мария Петрова.

При этом она добавила, что вскоре после гибели ополченцев Петров был назначен на пост главы департамента контрразведки.

Гибель Моторолы

Годом ранее — 16 октября 2016 года — был убит командир батальона «Спарта» Арсен Павлов, известный под позывным Моторола. Он погиб при взрыве в лифте собственного дома в центре Донецка.

В ДНР с самого начала заявляли, что теракт был организован украинскими спецслужбами.

В годовщину убийства Моторолы Александр Захарченко рассказал, что были задержаны почти все подозреваемые в подготовке покушения на командира батальона «Спарта». Он добавил, что на свободе пока остаётся один из причастных к смерти ополченца.

10 декабря 2017 на доме в Донецке, где жил Арсен Павлов, установили памятный знак.

16 октября 2017 года лидер ДНР открыл в Донецке мемориал рядом с могилами Павлова и Толстых. Тогда же был открыт первый на территории России памятник «Героям Донбасса». Стела установлена в парке имени Островского в Ростове-на-Дону.